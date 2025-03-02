Туск рассказал о реакции лидеров стран ЕС на ссору Трампа и Зеленского

На саммите в Лондоне, который состоялся 2 марта, лидеры ЕС и НАТО выразили необходимость единства после конфликта между президентом США Дональдом Трампом и украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом заявил премьер-министр Дональд Туск, как сообщает The Guardian.
«Сейчас у всех нас есть ощущение, что ни у кого нет плана и это ощущение хаоса, импровизированного подхода, иногда вызывает эмоции, как мы видели в том непристойном зрелище в Вашингтоне несколько дней назад, которого мы все предпочли бы избежать», — сказал Туск. Он также предложил создать новый формат переговоров с участием Европы, Турции и Канады для решения украинского конфликта.
По словам Туска, необходимо разработать систематический подход к будущим переговорам, который будет представлять общую позицию стран-союзников. Он также отметил, что на саммите не обсуждались гарантии безопасности для Украины, подчеркивая важность того, чтобы такие заявления были строго обязывающими.
В конце февраля Зеленский посетил Белый дом с целью встречи с Трампом. Главной задачей переговоров было заключение договоренности по разработке редкоземельных металлов и усиление двухсторонних связей между государствами. Тем не менее, в ходе обсуждения возникли острые разногласия между лидерами, что привело к неожиданному прерыванию переговоров. Ситуация обострилась настолько, что Зеленский был вынужден немедленно покинуть Белый дом. Подробнее об инциденте в материале URA.RU.
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