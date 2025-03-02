В ЕС готовят свой план завершения конфликта на Украине: главное об СВО к вечеру 2 марта

Великобритания, Франция и Украина разрабатывают собственный план прекращения огня. В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров уверен, что Европа на самом деле нацелена на продолжения конфликта, а не на его завершение. Главное об СВО к вечеру 2 марта — в материале URA.RU.
В ЕС готовят свой план завершения конфликта на Украине
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил, что Великобритания, Франция и Украина достигли соглашения о разработке совместного плана для прекращения боевых действий. В дальнейшем он будет представлен США для обсуждения. Стармер также не исключил, что в будущем к этому плану могут присоединиться и другие страны.
Лавров раскрыл коварный план ЕС по разжиганию войны
Сергей Лавров заявил, что страны Евросоюза готовятся отправить своих миротворцев на Украину. Однако это, по его словам, только лишь спровоцируют Киев на продолжение боевых действий против России. Лавров подчеркнул, что размещение европейского контингента лишь усугубит конфликт и не устранит его первопричины. Он назвал подобные дискуссии европейских лидеров «наглостью», передает Пятый канал.
В Киеве и пригороде были слышны взрывы
Координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил о взрывах в Киеве и Обухове (Киевская область). По его словам, удар был нанесен по бойцам ВСУ и военному объекту, возможно, связанному с производством деталей для БПЛА на Киевском картонно-бумажном комбинате.
В Одессе поражено судно с британскими наемниками
Лебедев также рассказал об атаке в Одессе на судно, перевозившее военный груз и британских наемников ВСУ, предположительно, транспортировавших безэкипажные катера (БЭК) из Великобритании. По его данным, груз и технику готовили к атакам на Крым, а часть БЭК планировалось разместить в Очакове (Николаевская область, Украина).
ВС РФ поразили объекты газопереработки на Украине
ВС РФ нанесли удар по объектам газопереработки, обеспечивающим работу предприятий ВПК Украины, а также по инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства БПЛА и складам, где хранятся дроны. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
ВС РФ нанесли поражение ВСУ в районе Краматорска
Российские войска также нанесли удар по ВСУ в районах Часова Яра, Константиновки, Серебрянки, Краматорска, Предтечено, Шевченко, Северска и Марково в ДНР. По данным Минобороны РФ, было ликвидировано 320 военнослужащих ВСУ, четыре автомобиля и пять орудий полевой артиллерии и два склада боеприпасов.
Командование ВСУ бросило безоружных солдат на оборону Двуречной
Украинский военнопленный Ярослав Ермолюк сообщил, что командование ВСУ приказало гранатометной команде продолжать оборону Двуречной в Харьковской области даже после уничтожения их оружия. Он также указал на пренебрежительное отношение украинского командования к своим подчиненным, на хаос в рядах ВСУ и проблемы с эвакуацией раненых, что, по его словам, и побудило его группу сдаться в плен.
Сальдо заявил о благоприятной ситуации для освобождения Херсона
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил о наличии благоприятной военно-политической обстановки для освобождения Херсона и всего правобережья и интеграции всего Северного Причерноморья в состав России. Он выразил уверенность в выполнении этой задачи, заявив, что «будет нелегко».
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