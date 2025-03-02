Лавров назвал Зеленского предателем евреев, а Трампа похвалил за кепку: главные заявления главы МИД

После международного скандала в Белом доме с участием украинского лидера Владимира Зеленского и американского президента Дональда Трампа, глава МИД РФ Сергей Лавров дал интервью медиахолдингу «Красная звезда». В ходе него российский министр назвал Зеленского настоящим нацистом и предателем еврейского народа, раскрыл план ЕС по продолжению украинского конфликта с участием миротворцев, а также охарактеризовал американских политиков как абсолютно вменяемых людей и похвалил кепку Трампа. URA.RU приводит ключевые тезисы Лаврова.
Зеленского изменила власть
В ходе интервью Сергей Лавров обвинил украинского лидера Владимира Зеленского в изменении своих политических взглядов по отношению к России после прихода к власти. По словам министра, изначально Зеленский поддерживал идеи мирного сосуществования и культурного единства между странами, однако вскоре его позиция кардинально изменилась.
«За полгода [Зеленский] превратился в чистого нациста и, как правильно говорил президент России Владимир Путин, в предателя еврейского народа», — отметил Лавров.
Он подчеркнул, что позиция украинского главы изменилась на 180 градусов, хотя изначально Зеленский даже русский язык называл общим.
Европа «науськивает» Украину против России
Глава МИД России Сергей Лавров также осудил планы Евросоюза по отправке миротворцев на Украину, описав их как способ подстрекательства Киева к продолжению боевых действий. «Этот план введения „миротворцев“ на Украину — продолжение науськивания киевского режима на войну против нас», — обозначил Лавров.
Министр выразил особую обеспокоенность по поводу намерений Франции и Великобритании отправить тысячи своих миротворцев, которые будут поддержаны с воздуха. Он подчеркнул, что эти действия со стороны европейских плотиков являются наглостью.
Сергей Лавров также подчеркнул, что наличие европейских миротворцев на территории Украины не устранит первопричины кризиса. По его мнению, дискуссии о возможной отправке миротворческих сил лишь усиливают напряженность и не способствуют налаживанию мирного диалога.
Запад был против России изначально
Лавров в ходе интервью напомнил о выступлении Владимира Путина в Мюнхене в 2007 году, где тот выразил обеспокоенность по поводу неравноправных отношений между Россией и западными странами, несмотря на сотрудничество с НАТО, ЕС и «семеркой». «Мы не были слепы», — подчеркнул Лавров.
Лавров также пояснил, что до последнего момента Россия пыталась избежать конфликта на Украине, предложив подписать Договор о европейской безопасности в декабре 2021 года, который бы обеспечил безопасность без расширения НАТО, но была проигнорирована.
Лицемерие США в преддверии конфликта
Лавров также описал встречи с тогдашним Госсекретарем США Энтони Блинкеном незадолго до начала спецоперации РФ. По словам главы МИД РФ, тогда попытка договориться закончилась неудачей из-за отказа США обсуждать ограничения на размещение ракет на Украине.
"Он [Блинкен] сказал, что НАТО – это не наше дело. Они могут только пообещать, что количество ракет средней дальности, которые они разместят на Украине, будет определенным образом ограничено. Вот и все. Это тоже лицемерие, безнаказанность, исключительность, сверхчеловечность. И к чему это все привело?" — пояснил Лавров.
Лавров в целом критикует Запад за двойные стандарты и несправедливые практики, особенно в отношении России и Китая. Также он обвиняет западные страны в провоцировании конфликтов в целом.
Новые отношения с США — сенсация
Лавров также вновь высказался о недавних переговорах в Саудовской Аравии (Эр-Рияде), которые прошли между американскими и российскими политиками. По словам главы российского международного ведомства, переговоры были инициированы Трампом и прошли без предварительной подготовки, что стало сенсацией для западных партнеров. Лавров выразил надежду на более здравомысленный подход со стороны Дональда Трампа.
Идеальная модель поведения по мнению Лаврова
Говоря о потенциальном партнерстве с США Лавров рассчитывает, что модель отношений между странами будет основана на обоюдном признании различий в интересах, которые при этом не будут приводить к эскалации конфликтов. «Кстати сказать, это формат, в котором выстраиваются отношения между США и Китаем. У них огромное количество разногласий. <...> При всем этом диалог между Пекином и Вашингтоном никогда не прерывался. Считаю, что ровно такая модель должна быть в отношениях между любыми двумя государствами», — подчеркнул глава МИД.
Лавров о Трампе
Дональд Трамп, по словам главы МИД РФ, продолжает активно участвовать в политической жизни страны, продвигая лозунг «Make America Great Again» (MAGA) (Сделать Америку снова великой — прим. URA.RU). Недавно он представил новую кепку с надписью: «Все, что Д.Трамп обещал — сделал». Это, подчеркнул Лавров, символизирует подход президента США к исполнению обещаний.
"Трамп, он – прагматик. Его лозунг – здравый смысл. Сейчас у него новая кепка. Это придает живой, человеческий характер политике. Поэтому с ним интересно", — уточнил министр.
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