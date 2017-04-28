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28 апреля 2017
27 апреля 2017
Главные новости Курганской области
17:21  28 апреля 2017 0

В Курганской области продлили акцию «Онлайн-плательщик»

Корпоративный персонаж энергосбытовой компании «Восток» профессор Розеткин продолжит дарить подаркифото: «Энергосбыт» - филиал АО «ЭК «Восток»

С 1 мая 2017 года в Курганской области возобновляется акция «Онлайн-плательщик» среди клиентов Энергосбытовой компании «Восток» и Единого расчетного центра «Прогресс». Акция продлится до 31 декабря 2017 года включительно.

Участниками акции становятся все клиенты Единого расчетного центра «Прогресс», которые отказались от получения бумажной версии Информационного листа, своевременно оплачивают коммунальные услуги и ежемесячно передают показания приборов учета через Личный кабинет на сайте Энергосбытовой компании «Восток».

Победителям будут вручены ценные призы.

Напомним, акция «Онлайн-плательщик» уже проводилась в прошлом году. За время проведения акции на территории Курганской области счастливыми обладателями призов стали 13 клиентов, им были вручены ноутбуки, мультиварки и аэрогрили.

«С каждым годом все больше клиентов нашей компании предпочитают оперативно оплачивать счета за электроэнергию и коммунальные услуги через Личный кабинет, — отмечает генеральный директор АО «ЭК «Восток» Максим Ромашев. — Энергетики, в свою очередь, всегда рады поддержать и поощрить добросовестных плательщиков и активных пользователей онлайн-сервиса компании».

Энергосбытовая компания «Восток» призывает всех зауральцев своевременно оплачивать потребленные ресурсы через интернет на сайте kurgan.vostok-electra.ru и становиться участниками акции, которую компания регулярно проводит для своих лучших клиентов.

Подробные условия акции на сайте kurgan.vostok-electra.ru.

Анна Бояркина
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