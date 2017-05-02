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02 мая 2017
01 мая 2017
18:58  02 мая 2017 0

МЧС перебрасывает авиацию на Урал из-за лесных пожаров. Горит лес возле складов с боеприпасами

Пожарные учения в Сима-ленде. Екатеринбург, тушение, вертолет мчс
Вертолеты МЧС прибыли на Урал для борьбы с огнемФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Из-за лесных пожаров из Красноярка в Екатеринбург будут переброшены сразу два воздушных судна.

В аэропорт Кольцово уже прибыл вертолет Ми-8 МЧС России. Он будет применяться как для ликвидации возгораний с воздуха, так и для доставки людей и оборудования к очагам природных пожаров. 3 мая в Свердловскую область на дежурство встанет самолет-амфибия Бе-200 МЧС России. Авиация при необходимости также поможет Челябинской области, где также складывается неблагоприятная пожарная обстановка.

Воздушные силы потребовались Свердловской области уже сегодня. Лесной пожар, вспыхнувший возле складов боеприпасов недалеко от поселка Монетный, угрожает населенному пункту. По словам главы администрации Березовского городского округа Евгения Писцова, в данный момент с огнем сражаются свыше 70 пожарных, восемь единиц пожарной техники при поддержке двух вертолетов.

Ранее на Урале был ликвидирован авиационно-спасательный отряд, одна из функций которого заключалась в борьбе с лесными пожарами. Вертолеты были отправлены в Красноярск, а почти 150 человек личного состава сокращены либо переведены в другие подразделения.

Данил Бардин
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