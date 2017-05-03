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03 мая 2017
02 мая 2017
Главные новости Свердловской области
12:52  03 мая 2017 0

Спасатели оказались не готовы к пожарам на Урале. Огнеборцы тушат пламя дырявыми шлангами. ФОТО

Учения пожарных. Тюмень, пожарные
На Урале начался сезон пожаровФото: Николай Бастриков © URA.RU

Пока Урал объят пламенем, свердловским пожарным приходится спасать людей от огня с помощью дырявых пожарных рукавов. Очевидцы рассказали «URA.RU», как спасатели в Екатеринбурге пытались потушить три дома, а попутно своими руками затыкали прорывы воды в шлангах. Происходящее горожане сумели запечатлеть на камеру.

2 мая на улице Мусоргского горело три частных дома. По словам собеседницы агентства, тушить крупный пожар приехали более 10 машин. Однако очевидцы были удивлены пугающему состоянию пожарных рукавов, при помощи которых тушили пламя.

«Все шланги были порванными, кроме тех, что были установлены на новых машинах, но их было совсем немного. В некоторых местах прорывы были такие сильные, что пожарным приходилось выключать воду, чтобы поменять рукав. Где-то они своими руками закрывали дыры. Из-за этого было много суеты. Хотя самим пожарным стоит отдать должное, они старались все делать очень быстро», — рассказал «URA.RU» очевидец.

Некоторые дыры в рукавах пожарные затыкали своими руками
Фото: читатель «URA.RU»

Отметим, по данным свердловского МЧС, 2 мая в регионе произошло 23 техногенных пожара. Из-за лесных возгораний в Екатеринбург перебрасывают сразу два воздушных судна. За минувшие сутки чудом удалось избежать жертв сразу при трех пожарах, рассказывал нашему агентству представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области «URA.RU» попросили дать паузу для подготовки комментария.

Сергей Дианов
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