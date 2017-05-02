Екатеринбург в кольце пожаров: эвакуированы десятки жителей, полиция ищет детей

20:29 02 мая 2017 0

Причина множества ЧП - возгорание сухостоя. Архивное фото Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На Среднем Урале участились случаи возгорания домов и построек в частном секторе. За минувшие сутки чудом удалось избежать жертв сразу при трех пожарах, рассказал «URA.RU» официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«Серьезный пожар произошел сегодня после обеда в Алапаевском районе. Тревожный сигнал о возгорании в поселке Заря поступил в местную полицию в 15:55», — отметил он. По данным сыщиков, вначале возле поселка вспыхнула сухая трава, затем языки пламени быстро перебросились на придворовые постройки — их было уничтожено более десятка. Далее пламя распространилось на близлежащие одноэтажный деревянный и двухэтажный панельный дома. На месте работали более пяти пожарных расчетов, в общей сложности были эвакуированы порядка 45 человек, включая детей.

«В данный момент местные органы власти экстренно решают вопрос о временном расселении людей, оставшихся без крова. По итогам органами внутренних дел будет принято соответствующее процессуальное решение. Пока участковые опрашивают детей на предмет того, кто конкретно баловался и поджег сухостой», — пояснил Горелых.

Еще одно ЧП произошло за полчаса до возгорания в Алапаевском районе: вблизи супермаркета «Кировский» в поселке Исток от придворовых построек едва не загорелся частный сектор. Тем не менее пожарным удалось справиться с огнем и не допустить перехода пламени на жилые дома.

«Также вечером 1 мая в Березовском районе едва трагедией не закончился еще один пожар. Огонь не перебросился на жилые дома только благодаря тому, что стояла безветренная погода. До жилых домов оставалось пять метров, когда ему преградили путь. Уничтожено большое количество придомовых построек, полиция совместно с МЧС ведет разбирательство», резюмировал Валерий Горелых.

Как писало «URA.RU» ранее, 2 мая в поселке Кедровка неподалеку от склада боеприпасов загорелся лес. По словам местных жителей, огонь удалось отвести от складов. Однако пламя двинулось в сторону поселка Монетный. Местные власти в эти минуты проводят экстренное совещание с участием пожарных. Отметим, из-за лесных пожаров МЧС уже перебрасывает авиацию на Урал.