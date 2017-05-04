Крым в клипе для «Евровидения» заменили Веркой Сердючкой. ВИДЕО

23:03 04 мая 2017 0

Главной героиней клипа стала Верка Сердючка Фото: скрин с видео

В центре Киева на Крещатике в срочном порядке переснимают клип для музыкального конкурса «Евровидение-2017» с Веркой Серлючкой в главной роли.

В новый клип попали кадры с выпусканием голубей, а также использовано несколько сцен с участием нескольких десятков девушек в коротких юбках, пишет «Федеральное агентство новостей».

Один из режиссеров клипа во время съемки отметил, что «украинские женщины — наша валюта». Новый клип будут транслировать вместо забракованного старого, в котором появились виды Крыма.

Видео: Федеральное агентство новостей