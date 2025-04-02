Путин разрешил покупателю «дочки» Goldman Sachs сделки с российскими акциями

Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о разрешении ЗАО «Балчуг Капитал» приобрести акции нескольких крупных российских компаний у американской банковской группы Goldman Sachs. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации.
«Разрешить совершение закрытым акционерным обществом „Балчуг Капитал“ сделок по приобретению следующих акций, принадлежащих компании Голдман Сакс Интернейшнл (Goldman Sachs International): 28 248 941 обыкновенных акций публичного акционерного общества „Газпром“; 1 960 035 обыкновенных акций публичного акционерного общества „Ростелеком“; 1 057 340 обыкновенных акций публичного акционерного общества „Нефтяная компания „Роснефть“, — говорится в документе.
Сделка также включает приобретение акций других значимых компаний, таких как «Интер РАО ЕЭС», «Новатэк», «Сургутнефтегаз», НЛМК, «Татнефть» и «Лукойл». Помимо прав на покупку, «Балчуг Капитал» получило разрешение на продажу этих акций. Важно отметить, что для осуществления указанных операций компании не потребуются дополнительные разрешения согласно законодательству РФ.
Осенью 2008 года началась деятельность «Голдман Сакс Банка» в России. Банк не обладает лицензией для работы с частными клиентами и не участвует в системе страхования вкладов. В качестве субсидиарного предприятия международной инвестиционной группы Goldman Sachs, его специализацией стали инвестиционный банкинг, операции на валютном рынке и на бирже. Финансирование «Голдман Сакс Банка» происходило за счет привлечения средств от материнской компании и юридических лиц-нерезидентов.
В марте 2022 года, в связи с началом СВО и введением санкций против России, Goldman Sachs объявила о приостановке своего бизнеса на российском рынке. После этого, чистые активы «Голдман Сакс Банка» сократились на 78,2%, а его капитал — почти на 55%. С февраля 2022 года по июнь 2023 года российские банки не публиковали свою отчетность по требованию Центрального Банка РФ.
В течение этого времени банк списал со своего баланса остатки средств корпоративных клиентов в размере более 1,5 миллиарда рублей и привлеченные межбанковские кредиты на сумму 7,3 миллиарда рублей, как указывается в опубликованной отчетности. Goldman Sachs занимает шестое место по размеру среди банков США и имеет свою штаб-квартиру в Нью-Йорке.
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