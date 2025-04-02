Шестая неделя Великого поста: что можно есть, рецепты

7 апреля начинается шестая неделя Великого поста. Этот период посвящен воспоминанию о входе Господнем в Иерусалим и включает Лазареву субботу и Вербное воскресенье. О том, каких ограничений нужно придерживаться в это время, что можно и нельзя есть — в материале URA.RU.
Чему посвящена шестая неделя Великого поста
В 2025 году Великий пост у православных проходит с 3 марта по 19 апреля. Шестая неделя начинается в понедельник, 7 апреля, и завершается в воскресенье, 13 апреля. В среду шестой седмицы, 9 апреля, служится Литургия преждеосвященных Даров. В пятницу святая Четыредесятница заканчивается, верующие оказываются в преддверии страстной недели. Это очень важный период для христиан и возможность измениться в лучшую сторону и стать чище. Сознательно лишая себя житейских удобств и удовольствий, верующие освобождают место для духовных ценностей.
Какие праздники на шестой неделе Великого поста
7 апреля 2025 года верующие отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы. Светлый праздник, который ассоциируется с чудом и тайной непорочного зачатия. Накануне светлого торжества начинается Великое повечерие, которое перетекает в утреннюю литургию. Священнослужители одеваются в облачения голубого цвета, который ассоциируется с Богородицей.
Лазарева суббота в 2025 году выпадает на 12 апреля. Это день перед Входом Господним в Иерусалим, когда православные христиане вспоминают воскрешение Лазаря из мертвых. В этот день традиционно осуществляется освящение вербы и ветвей, которые православные верующие принимают в качестве символа победы жизни.
Вербное воскресенье отмечается 13 апреля. Вербное воскресенье, известное также как Вход Господня в Иерусалим, отмечается верующими особым обрядом. Они приносят в храмы для освящения веточки вербы. Этот ритуал напоминает о пальмовой ветви, с которой народ встречал Иисуса Христа при его торжественном въезде в Иерусалим.
Празднование начинается с Всенощного бдения в храмах, где верующие, держа в руках свечи и освященные ветви вербы, молятся специальными молитвами. Это символизирует их личное участие в встрече с Христом, который является победителем над смертью и грехом. После праздника вербу обычно сохраняют дома на протяжении всего года как благословение и защиту.
Что можно делать на шестой неделе поста
На шестой неделе Великого поста верующие продолжают поститься. В это время желательно заниматься благотворительностью, оказывая помощь тем, кто в ней нуждается, и проявляя сочувствие к ближним.
Этот период является подготовкой к Страстной неделе и Пасхе. Шестая неделя Великого поста служит прекрасной возможностью для глубокого духовного переосмысления и подготовки к предстоящим торжествам.
Что нельзя делать на шестой неделе поста
В это время запрещается употреблять продукты животного происхождения. Церковь советует в этот период уделять повышенное внимание общению с родными и близкими, а также избегать ссор, проявления обид и злопамятства. Верующим не рекомендуется проводить шумные домашние застолья, посещать светские торжества и развлекательные мероприятия.
Что можно есть в шестую неделю Великого поста
Можно есть овощи, фрукты, крупы разного рода, но не разрешается принятие пищи животного происхождения. Также с понедельника по пятницу не употребляется и растительное масло.
Шестая неделя Великого поста является не такой строгой, как предыдущие. В субботу разрешается есть рыбную икру, а в воскресенье — блюда из рыбы.
- Понедельник, 22 апреля — сухоядение – потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.
- Вторник, 23 апреля — горячая пища без масла – дозволяется вареная растительная пища без масла (каши, супы, тушеные овощи, грибы).
- Среда, 24 апреля — сухоядение – потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.
- Четверг, 25 апреля — горячая пища без масла – дозволяется вареная растительная пища без масла (каши, супы, тушеные овощи, грибы).
- Пятница, 26 апреля — сухоядение – потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.
- Суббота, 27 апреля — дозволяется потребление рыбной икры, вареной растительной пищи (каши, супы, тушеные овощи, грибы) с добавлением масла.
- Воскресенье, 28 апреля – разрешается употреблять блюда из рыбы и морепродуктов.
Домашние рецепты
Морковно-тыквенное пюре
Прекрасное постное блюдо для детей. Чтобы пюре не было сильно сладким, можно добавить больше пикантных специй.
Ингредиенты:
- Картофель — 4 шт. крупных,
- Морковь — 1,5 кг,
- Тыква — небольшой кусочек (200 — 300 гр),
- Манка — 4 ст.л.,
- Соль — 1 ч.л.,
- Перец — щепотка.
Приготовление: картофель и тыкву нарезать крупно, морковь тоже на несколько частей. Овощи отварить, слить весь отвар. У сваренного картофеля, оставить треть отвара. Духовку разогреть. К картофелю с оставшимся отваром выложить овощи и быстро измельчить все в пюре вместе с манкой. Добавить специи, перемешать. Выложить в форму и запекать до готовности.
Постный медовик
Даже в пост можно приготовить сладкий и питательный медовик. Его готовят из растительных ингредиентов, поэтому получается он более нежным и мягким.
Ингредиенты:
- Сахар — чуть меньше чем 0,5 ст.,
- Масло растительное — чуть меньше чем 0,5 ст..
- Мед – 3 ст.л.,
- Разрыхлитель — 2 ч.л.,
- Мука — 1,5-2 ст.,
- Изюм — 0,5 ст.,
- Грецкий орех — 0,5-1 ст.,
- Ванильный сахар — 1 пакет.
Приготовление: изюм ошпарить кипятком, обсушить, добавить измельченные орехи, все смешать со щепоткой муки. Сахар жарить на среднем огне пока не образуется карамель. Влить теплую воду, чтобы карамель растворилась. Воду перелить в миску и дать ей немного остыть. Духовку нагреть на 180 градусов, форму смазать маслом, посыпать мукой.
В миске смешать растительное масло, мед, ванильный сахар и соль. Влить теплую карамельную воду, размешать, добавить стакан просеянной муки и разрыхлитель, размешать, подсыпать еще муки. Размешать, переложить тесто в форму, верх разровнять. Выпекать медовик минут 40-45.
Перец, фаршированный овощами
Фаршировать перец можно не только мясом. С овощами это блюдо становится более утонченным и полезным.
Ингредиенты:
- перец сладкий — 8 шт.,
- морковь — 2 шт.,
- корень сельдерея — 1 шт.,
- луковицы — 2 шт.,
- белокочанная капуста — 200 г.,
- томатный сок — 1 ст.,
- растительное масло — 3 ст. л.,
- зелень укропа или петрушки
Приготовление: морковь, лук, корень сельдерея и капусту очистите и нарежьте соломкой. Обжарьте нарезанные овощи на масле до мягкости, посолите по вкусу и дайте остыть. Перцы аккуратно срежьте верхнюю часть каждого перца вместе с плодоножкой, создав крышечку, и удалите внутренние семена и перегородки. Опустите подготовленные перцы в кипящую воду на 1-2 минуты, чтобы они стали немного мягче.
Выньте перцы из воды и аккуратно наполните их остывшим фаршем. Уложите фаршированные перцы в один ряд в глубокую сковороду или кастрюлю. Залейте их томатным соком, добавив оставшийся фарш. Тушите блюдо на медленном огне в течение 20 минут. Подавайте горячими, украсив свежей зеленью или сметаной по желанию.
Овощной суп с рисом
Отличное блюдо для сытного обеда. Подойдет для большой семьи и компании друзей.
Ингредиенты:
- помидоры — 2 шт.,
- болгарский перец — 1 шт.,
- рис — 2,5-3 ст. л.,
- лук репчатый — 1шт.,
- вода или овощной бульон — 1,5 л.,
- растительное или оливковое мало — 1-2 ст. л.,
- паприка (молотая) — 0,5 ч. л.,
Приготовление: мелко порезать лук. На кожице помидоров сделать крестообразный надрез, положить в кипяток на — 1 минуту, затем аккуратно снять кожицу. Помидоры порезать небольшими кубиками. Перец вымыть, вырезать семенную коробку, еще раз промыть и нарезать небольшими кубиками.
Петрушку вымыть, обсушить и порубить. Рис промыть. Обжаривать лук 2-3 минуты, добавить петрушку и помидоры жарить еще две минуты. Положить перец, перемешать и обжаривать минуту. Влить в кастрюлю горячую воду или овощной бульон, довести до кипения, положить промытый рис и хорошо перемешать. Варит суп 15 минут на медленном огне.
Картофельные зразы с грибами
Зразы из растительных продуктов получаются сочные, ароматные, и румяные. Готовить их настолько просто, что справится даже новичок.
Ингредиенты:
- картофель — 1 кг,
- мука — 50 гр,
- свежие грибы — 500 гр,
- луковицы — 2 шт.,
- зеленый лук — 100 гр,
- оливки или маслины — 100 гр,
- подсолнечное масло
Приготовление: картофель отварить, растолочь, добавить муку. Грибы мелко нарезать, лук нашинковать и все вместе обжарить на растительном масле. Добавить в начинку мелко порезанные оливки и зеленый лук, перемешать. Небольшой кусок марли намочить в холодной воде, отжать и расстелить на доске. На марлю выложить картофельную массу, сформировать лепешку и на ее середину положить чайную ложку начинки. Соединить края лепешки и готовые зразы обвалять в муке. Жарить их жарить в течение 5-10 минут.
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