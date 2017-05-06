Во Франции запретили худых моделей

17:59 06 мая 2017 0

Французским моделям придется еще тщательней следить за своим весо Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Во Франции вступил в силу закон, запрещающий нанимать моделей со слишком маленьким весом.

В целях борьбы за здоровье населения во Франции запретили слишком худым девушкам работать моделями, так как своим внешним видом они подавали пример молодежи, что нередко приводило к анорексии и другим заболеваниям.

Чтобы устроиться на работу, моделям теперь надо предоставлять работодателю справку, которая будет подтверждать, что их индекс массы тела находится в пределах нормы, сообщает RT.

Минздрав Франции пояснил, что целью ограничения является борьба с нарушениями питания и недоступными идеалами красоты. Тех работодателей, что будут иметь дело со слишком худыми девушками, ждут серьезные штрафы до 75 тысяч евро, им даже грозит тюремное заключение до шести месяцев.

Кроме того, все отретушированные фотографии с 1 октября так и должны помечаться «отретушированная фотография».

Аналогичные законы в интересах здоровья нации ранее были приняты в Италии, Испании и Израиле.