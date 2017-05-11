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11 мая 2017
19:34  11 мая 2017 0

Медведев выделил 10 млрд на поддержку заводов Донбасса

ММК. 85 лет. Магнитогорск, искры, ммк, металлургия, металл, производство, домна, доменщик, доменная печь 9
Правительство РФ решило поддержать промышленность ДонбассаФото: Илья Московец © URA.RU

Правительство РФ выделило Росрезерву 10 млрд рублей для закупки сырья и материалов металлургической промышленности. В распоряжении, подписанном Дмитрием Медведевым, не уточняется, какое именно сырье должно закупить ведомство. По данным РБК, речь может идти о закупках для предприятий ЛНР и ДНР.

Средства были выделены правительством из федерального резервного фонда на финансирование расходов, связанных с восстановлением запасов государственного материального резерва в части сырья и материалов металлургической промышленности. При этом информация о закупках Росрезервом по данному направлению в период 2013—2017 годов отсутствует.

«Раньше новостей о покупках Росрезервом сырья для черной металлургии не проходило. Не могу предположить, зачем Росрезерву столько металлургического сырья. В свете прошлых новостей об участии ведомства в помощи сталелитейным предприятиям Донбасса, это единственный вариант, который приходит в голову», — цитирует РБК директора корпоративных рейтингов АКРА Максима Худалова.

Данной версии придерживается и глава федерации металлургов Украины Сергей Беленький: «Для заводов в ДНР и ЛНР, кроме как в России, сырье взять негде. Украина им сырье не поставит, другие страны тоже».

Сергей Макеев
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