Планы по «убийству Путина» приведут к ядерной войне: ГД написала гневное письмо конгрессу США

Госдума обратилась к Конгрессу США из-за информации о покушении на Путина
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Володин направил Конгрессу США письмо из-за заявлений о возможном покушении на Путина
Володин направил Конгрессу США письмо из-за заявлений о возможном покушении на Путина Фото:

Возможные планы о покушении на российского лидера Владимира Путина со стороны бывшей администрации США при президенте Джо Байдене были восприняты в РФ серьезно. Подобные действия могут быть расценены как акт государственного терроризма на международном уровне. С этим Госдума обратилась к Конгрессу США, сообщил спикер Вячеслав Володин. Что еще сказано в обращении к Конгрессу — в материале URA.RU. 

Покушение на Путина может расцениваться как теракт

В Госдуме с возмущением отреагировали на высказывания американского журналиста Такера Карлсона. Он утверждал, что во время президентства Байдена в США, он вместе с экс-госсекретарем Энтони Блинкеном рассматривали возможность убийства Путина. 

Такие действия могут быть расценены как акты международного государственного терроризма. При этом отсутствие реакции со стороны Байдена и Блинкена в ответ на такие обвинения воспринимается как подтверждение их вины и стремление избежать ответственности. Об этом говорится в письме, опубликованном на сайте Госдумы. 

Угроза ядерной войны и требование к Конгрессу

Помимо прочего, планы по убийству президента РФ рассматриваются как преступление, представляющее серьезную угрозу мировой безопасности. Оно способно привести к глобальной ядерной войне. В связи с этой ситуацией Госдума требует от Конгресса США провести детальное расследование вопроса, а в случае подтверждения обвинений — привлечь виновных к ответственности. 

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Возможные планы о покушении на российского лидера Владимира Путина со стороны бывшей администрации США при президенте Джо Байдене были восприняты в РФ серьезно. Подобные действия могут быть расценены как акт государственного терроризма на международном уровне. С этим Госдума обратилась к Конгрессу США, сообщил спикер Вячеслав Володин. Что еще сказано в обращении к Конгрессу — в материале URA.RU.  Покушение на Путина может расцениваться как теракт В Госдуме с возмущением отреагировали на высказывания американского журналиста Такера Карлсона. Он утверждал, что во время президентства Байдена в США, он вместе с экс-госсекретарем Энтони Блинкеном рассматривали возможность убийства Путина.  Такие действия могут быть расценены как акты международного государственного терроризма. При этом отсутствие реакции со стороны Байдена и Блинкена в ответ на такие обвинения воспринимается как подтверждение их вины и стремление избежать ответственности. Об этом говорится в письме, опубликованном на сайте Госдумы.  Угроза ядерной войны и требование к Конгрессу Помимо прочего, планы по убийству президента РФ рассматриваются как преступление, представляющее серьезную угрозу мировой безопасности. Оно способно привести к глобальной ядерной войне. В связи с этой ситуацией Госдума требует от Конгресса США провести детальное расследование вопроса, а в случае подтверждения обвинений — привлечь виновных к ответственности. 
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