Планы по «убийству Путина» приведут к ядерной войне: ГД написала гневное письмо конгрессу США

Возможные планы о покушении на российского лидера Владимира Путина со стороны бывшей администрации США при президенте Джо Байдене были восприняты в РФ серьезно. Подобные действия могут быть расценены как акт государственного терроризма на международном уровне. С этим Госдума обратилась к Конгрессу США, сообщил спикер Вячеслав Володин. Что еще сказано в обращении к Конгрессу — в материале URA.RU.
Покушение на Путина может расцениваться как теракт
В Госдуме с возмущением отреагировали на высказывания американского журналиста Такера Карлсона. Он утверждал, что во время президентства Байдена в США, он вместе с экс-госсекретарем Энтони Блинкеном рассматривали возможность убийства Путина.
Такие действия могут быть расценены как акты международного государственного терроризма. При этом отсутствие реакции со стороны Байдена и Блинкена в ответ на такие обвинения воспринимается как подтверждение их вины и стремление избежать ответственности. Об этом говорится в письме, опубликованном на сайте Госдумы.
Угроза ядерной войны и требование к Конгрессу
Помимо прочего, планы по убийству президента РФ рассматриваются как преступление, представляющее серьезную угрозу мировой безопасности. Оно способно привести к глобальной ядерной войне. В связи с этой ситуацией Госдума требует от Конгресса США провести детальное расследование вопроса, а в случае подтверждения обвинений — привлечь виновных к ответственности.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.