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17 мая 2017
23:25  17 мая 2017 2

Трамп заявил, что ни к одному политику не относились хуже

Георгиевская лента, Порошенко Марина, Порошенко Петр, Джонсон Борис, Трамп Дональд, трамп дональд
Трамп недоволен СМИФото: depositphotos.com © URA.RU

Президент США Дональд Трамп пожаловался на американские СМИ, которые несправедливы к нему, подчеркнув, что ряд изданий являются врагами его народа. При этом глава государства отметил, что пришел служить людям, а не средствам массовой информации.

Трамп подчеркнул, что ни к одному политику в мировой истории не относились так плохо и несправедливо, как к его персоне. Эти слова он произнес во время общения с выпускниками Академии береговой охраны США, пишет агентство Nation News.

Президент Штатов не в первый раз говорит, что большинство СМИ специально критикуют его, публикуя недостоверные сведения.

Лев Истомин
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