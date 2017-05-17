Трамп заявил, что ни к одному политику не относились хуже

23:25 17 мая 2017 2

Трамп недоволен СМИ Фото: depositphotos.com © URA.RU

Президент США Дональд Трамп пожаловался на американские СМИ, которые несправедливы к нему, подчеркнув, что ряд изданий являются врагами его народа. При этом глава государства отметил, что пришел служить людям, а не средствам массовой информации.

Трамп подчеркнул, что ни к одному политику в мировой истории не относились так плохо и несправедливо, как к его персоне. Эти слова он произнес во время общения с выпускниками Академии береговой охраны США, пишет агентство Nation News.

Президент Штатов не в первый раз говорит, что большинство СМИ специально критикуют его, публикуя недостоверные сведения.