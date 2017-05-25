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25 мая 2017
24 мая 2017
17:57  24 мая 2017 1

В Сети удивлены выбором наряда супруги Трампа на встречу с президентом Саудовской Аравии и Папой Римским. ФОТО

Георгиевская лента, Порошенко Марина, Порошенко Петр, Джонсон Борис, Трамп Дональд, трамп дональд
Женщин Дональда Трампа приструнили из-за нарядовФото: depositphotos.com © URA.RU

Первая леди США Меланья Трамп, которую осудили за выбор наряда для встречи с официальными лицами Саудовской Аравии, на встречу с Папой Римским пришла в черном строгом платье и в шляпке с вуалью на голове.

«Меланья Трамп, платок и уважение к традициям», — написал журналист кремлевского пула в Тwitter Дмитрий Смирнов, опубликовав фото с официальных встреч президента США в Саудовской Аравии и в Ватикане.

На одном снимке видно, что Меланья Трамп, пренебрегая мусульманскими традициями Саудровской Аравии, прибыла на встречу с президентом страны в черном брючном костюме и с непокрытой головой. Впрочем, не стала накрывать голову платком и дочь Трампа Иванка, которая также входила в делегацию.

Однако на встречу с Папой Римским дамы прибыли в нарядах, которые соответствуют протоколу Ватикана: в черных строгих платьях и с покрытой головой.

«Надела да и все, Трампу назло», «У Меланьи — черная вуаль. У Трампки — черная фата. Что это за странные традиции?», «Она вроде не мусульманка, так что все ок», — злословят подписчики соцсетей.

Как пишут «Известия», Трамп назвал встречу с Папой Римским Франциском «фантастической» и подарил понтифику книги Мартина Лютера Кинга и кусочек гранита с вашингтонского мемориала исторического лидера движения за гражданские права чернокожих в США. В ответ Франциск преподнес президенту и гостям благословленные им памятные медали и розарии (традиционные католические четки).

Нина Калинина
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