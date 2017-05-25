19:14 24 мая 2017 6

Участников незаконных митингов приговаривают к реальным срокам лишения свободы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тверской суд Москвы приговорил к полутора годам колонии общего режима фигуранта дела об акции 26 марта Александра Шпакова. Приговор ему вынесен за насилие в отношении сотрудника полиции.

Подсудимый признал свою вину и извинился перед потерпевшим. «Раскаиваюсь. Пока сидел под стражей, было время осмыслить поступок», — ответил Шпаков на вопрос судьи, его слова приводит «Национальная служба новостей».

По версии следствия, Шпаков во время митинга пытался открыть дверь автозака, после чего несколько раз ударил в лицо сотрудника правоохранительных органов. Сторона обвинения просила для Шпакова два года заключения.

Ранее к восьми месяцам лишения свободы был приговорен еще один участник митинга Юрий Кулий, напоминает «Газета.Ru». Он получил срок за то, что схватил омоновца за дубинку и плечо.

Как отметил в разговоре с «Эхом Москвы» адвокат Сергей Бадамшин, в уголовных делах, связанных с акцией 26 марта, много общего. Дело третьего обвиняемого будет рассмотрено на следующей неделе.