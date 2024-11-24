В Москве национализировали «Горбушкин двор» и Cherry Tower

Мещанский районный суд Москвы принял решение о национализации имущества, включая известные объекты, такие как «Горбушкин двор» и Cherry Tower, бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина. Соответствующий вердикт ведомство вынесло 22 ноября.
«Суд принял решение о национализации свыше 20 бизнес-центров и торговых комплексов, включая „Горбушкин двор“. Суд не посчитал нужным дожидаться вступления решения в законную силу и привел его к немедленному исполнению», — рассказал адвокат Хотина Павел Хлюстов РБК.
Среди активов, которые передадут государству, есть офисные комплексы «Красный богатырь» на Краснобогатырской улице и Loft Ville на Павелецкой набережной. А также в этот список входит торговый центр «Филион» в Багратионовском проезде, площадь которого 122 тысячи квадратных метров.
Ранее URA.RU рассказало, что Алексей Хотин, осужденный на девять лет за растрату 23 млрд рублей, в ходе апелляционного заседания в Московском городском суде попросил смягчить ему наказание и выразил готовность отправиться в зону проведения СВО. Он также подчеркнул, что ущерб по уголовному делу полностью погашен.
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