В Москве национализировали «Горбушкин двор» и Cherry Tower

25 ноября 2024 в 03:34 Размер текста - 17 +

Суд вынес решение 22 ноября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Мещанский районный суд Москвы принял решение о национализации имущества, включая известные объекты, такие как «Горбушкин двор» и Cherry Tower, бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина. Соответствующий вердикт ведомство вынесло 22 ноября. «Суд принял решение о национализации свыше 20 бизнес-центров и торговых комплексов, включая „Горбушкин двор“. Суд не посчитал нужным дожидаться вступления решения в законную силу и привел его к немедленному исполнению», — рассказал адвокат Хотина Павел Хлюстов РБК. Среди активов, которые передадут государству, есть офисные комплексы «Красный богатырь» на Краснобогатырской улице и Loft Ville на Павелецкой набережной. А также в этот список входит торговый центр «Филион» в Багратионовском проезде, площадь которого 122 тысячи квадратных метров. Ранее URA.RU рассказало, что Алексей Хотин, осужденный на девять лет за растрату 23 млрд рублей, в ходе апелляционного заседания в Московском городском суде попросил смягчить ему наказание и выразил готовность отправиться в зону проведения СВО. Он также подчеркнул, что ущерб по уголовному делу полностью погашен. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мещанский районный суд Москвы принял решение о национализации имущества, включая известные объекты, такие как «Горбушкин двор» и Cherry Tower, бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина. Соответствующий вердикт ведомство вынесло 22 ноября. «Суд принял решение о национализации свыше 20 бизнес-центров и торговых комплексов, включая „Горбушкин двор“. Суд не посчитал нужным дожидаться вступления решения в законную силу и привел его к немедленному исполнению», — рассказал адвокат Хотина Павел Хлюстов РБК. Среди активов, которые передадут государству, есть офисные комплексы «Красный богатырь» на Краснобогатырской улице и Loft Ville на Павелецкой набережной. А также в этот список входит торговый центр «Филион» в Багратионовском проезде, площадь которого 122 тысячи квадратных метров. Ранее URA.RU рассказало, что Алексей Хотин, осужденный на девять лет за растрату 23 млрд рублей, в ходе апелляционного заседания в Московском городском суде попросил смягчить ему наказание и выразил готовность отправиться в зону проведения СВО. Он также подчеркнул, что ущерб по уголовному делу полностью погашен.