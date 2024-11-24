24 ноября 2024

В Москве национализировали «Горбушкин двор» и Cherry Tower

© Служба новостей «URA.RU»
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Первое судебное заседание по делу Федотовой Анны. Курган, прокуратура
Суд вынес решение 22 ноября Фото:

Мещанский районный суд Москвы принял решение о национализации имущества, включая известные объекты, такие как «Горбушкин двор» и Cherry Tower, бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина. Соответствующий вердикт ведомство вынесло 22 ноября.

«Суд принял решение о национализации свыше 20 бизнес-центров и торговых комплексов, включая „Горбушкин двор“. Суд не посчитал нужным дожидаться вступления решения в законную силу и привел его к немедленному исполнению», — рассказал адвокат Хотина Павел Хлюстов РБК.

Среди активов, которые передадут государству, есть офисные комплексы «Красный богатырь» на Краснобогатырской улице и Loft Ville на Павелецкой набережной. А также в этот список входит торговый центр «Филион» в Багратионовском проезде, площадь которого 122 тысячи квадратных метров.

Ранее URA.RU рассказало, что Алексей Хотин, осужденный на девять лет за растрату 23 млрд рублей, в ходе апелляционного заседания в Московском городском суде попросил смягчить ему наказание и выразил готовность отправиться в зону проведения СВО. Он также подчеркнул, что ущерб по уголовному делу полностью погашен.

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Мещанский районный суд Москвы принял решение о национализации имущества, включая известные объекты, такие как «Горбушкин двор» и Cherry Tower, бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина. Соответствующий вердикт ведомство вынесло 22 ноября. «Суд принял решение о национализации свыше 20 бизнес-центров и торговых комплексов, включая „Горбушкин двор“. Суд не посчитал нужным дожидаться вступления решения в законную силу и привел его к немедленному исполнению», — рассказал адвокат Хотина Павел Хлюстов РБК. Среди активов, которые передадут государству, есть офисные комплексы «Красный богатырь» на Краснобогатырской улице и Loft Ville на Павелецкой набережной. А также в этот список входит торговый центр «Филион» в Багратионовском проезде, площадь которого 122 тысячи квадратных метров. Ранее URA.RU рассказало, что Алексей Хотин, осужденный на девять лет за растрату 23 млрд рублей, в ходе апелляционного заседания в Московском городском суде попросил смягчить ему наказание и выразил готовность отправиться в зону проведения СВО. Он также подчеркнул, что ущерб по уголовному делу полностью погашен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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