Президент РФ Владимир Путин, утверждая новую ядерную доктрину страны, отправил четкий сигнал США о том, что любые провокации и попытки эскалации конфликта на территории Украины недопустимы. Также в России выразили серьезную озабоченность по поводу информации о потенциальной возможности передачи Киеву технологий для создания «грязной бомбы». Главные заявления Дмитрия Пескова в интервью журналисту Павлу Зарубину — в материале URA.RU.
Сигнал Западу
Применение ракеты «Орешник» по Украине и обновление ядерной доктрины не является эскалацией, а ответом на действия Запада. «Были применены западные ракеты с участием западных военных... любые действия, которые последовали, вы знаете, они не являются эскалацией, они являются ответным шагом на эскалацию, которая была спровоцирована западниками», — подчеркнул Дмитрий Песков.
Риски связанные с «грязной бомбой»
Песков также прокомментировал вопросы безопасности, связанные с возможностью получения «грязной бомбы». По его словам, даже в Киеве понимают, насколько это опасно и что такие действия могут привести к непредсказуемым последствиям.
США проигнорировали предупреждение Путина
Соединенные Штаты Америки не учли ранее сделанные предупреждения Владимиром Путиным, что вызвало необходимость в решительных ответных мерах. Он отметил, что игнорирование этих предупреждений привело к текущей ситуации, что потребовало от президента жестких заявлений и решительных действий.
Карибский кризис
Песков также отметил, что текущие события в мире превосходят по масштабу эскалации даже Карибский кризис. Он описывает ситуацию как беспрецедентную.
Роль Великобритании в конфликте на Украине
По словам Пескова, Великобритания могла быть первой страной, которая дала Украине разрешение использовать дальнобойное оружие против России. «Англичане пытаются бежать впереди повозки... Они говорили о том, что считают возможным использование их оружия как угодно», — отметил он.
Здравомыслящие политики в Европе
Пресс-секретарь выразил мнение, что в Европе остаются здравомыслящие политики, однако они не находятся в мейнстриме и к их мнениям предпочитают не прислушиваться. Голоса из Будапешта и Белграда призывают к осмыслению ситуации и избеганию безумных шагов, но их мнения игнорируются.
Влияние Вашингтона на политику Европы
Песков также подчеркнул, что современная политика Европы находится под сильным влиянием Вашингтона, и многие европейские политики ведомы, не являясь реалистами. Он упомянул, что даже господин Боррель, глава дипломатии ЕС, по его мнению, представляет собой уходящую натуру.
Политическая стратегия Байдена
Пресс-секретарь рассказал о текущей политической ситуации, связанной с администрацией президента США Джо Байдена. Песков заявил, что действия Байдена направлены на создание «своеобразного наследия» для предыдущего президента Дональда Трампа, что может поставить последнего в затруднительное положение.
Одним из ключевых вопросов, которые остаются открытыми, является политика Дональда Трампа по отношению к Украине. Песков подчеркнул, что пока не ясно, будет ли Трамп следовать линии Байдена или же выберет другой путь. «Мы с вами не носим розовые очки, пока еще нам только предстоит понять, станет ли Трамп продолжателем вот этой линии, или он будет ее менять», — передает его слова 360.ru.
Роли администрации Байдена в украинском конфликте
Песков выразил свое мнение относительно действий администрации президента США Джо Байдена в контексте украинского конфликта. Он назвал администрацию Байдена «партией войны».
Пресс-секретарь утверждает, что администрация Байдена состоит из «ястребов войны», которые стремятся к тому, чтобы война на Украине не завершалась. Он подчеркивает, что Соединенные Штаты используют Украину как инструмент для достижения своих стратегических целей, в частности, для нанесения стратегического поражения России.
Великобритания и дальнобойные ракеты
Представитель Кремля рассказал о возможной роли Великобритании в разрешении Киеву использовать дальнобойные ракеты для атак вглубь территории России. Он предполагает, что Британия могла быть одной из первых стран, давших на это согласие, основываясь на публичных заявлениях британских лидеров о возможном использовании их оружия.
Разрыв диалога США с Россией
Дмитрий Песков выразил свое недовольство по поводу того, что администрация Байдена практически прекратила всякий диалог с Россией. Он отметил, что любая конфронтационность не исключает возможности диалога, однако то, что они полностью сворачивают все виды коммуникации, было сложно себе представить. Песков также подчеркнул недальновидность таких действий со стороны Вашингтона.
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