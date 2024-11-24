Economist: командиры ВС РФ после ошибок вывели формулу борьбы из пяти пунктов

Российские военные командиры, учтя ошибки прошлых лет, нашли эффективную тактику ведения боевых действий в зоне СВО. Об этом сообщает журнал The Economist.
«Беспилотники, радиоэлектронная борьба, управляемые авиабомбы, жесткое командование и волны пехоты — формула, которая работает», — отмечает издание, описывая стратегию российских командиров. Они стараются атаковать уязвимые места украинской обороны, перерезая линии снабжения и окружая цели.
Полковник ВСУ Хильченко подчеркивает: «У них никогда не будет проблем с силой». Стратегия позволяет России постепенно атаковать слабые цели, не ударяя «в лоб».
Измененную тактику ВС РФ отмечал ранее военкор Александр Коц. По его словам, российская армия сосредоточилась на ударах по западным поставкам оружия для украинцев. Коц также подчеркивал, что количество атак на военные логистические узлы увеличилось.
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