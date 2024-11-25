Вильфанд предупредил об опасной погоде более 15 регионов России

На этой неделе более 15 регионов России будут испытывать влияние опасных погодных явлений, включая штормовой ветер, сильные осадки и гололед. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Более 15 регионов России на этой неделе будут находиться под влиянием опасных погодных явлений», — сказал Вильфанд. Его слова приводит ТАСС.
Синоптик подробно описал ситуацию, которая ожидается в различных регионах страны. В частности, он упомянул Краснодарский край, где пройдут сильные осадки, а также где возможно налипание мокрого снега и штормовой ветер. Похожие условия ожидаются и в Крыму, Ставропольском крае, Северной Осетии и Кабардино-Балкарии.
В Северо-Кавказском федеральном округе также прогнозируются сильные осадки, гололед и ветер. Особенно сложные погодные условия ожидаются в Мурманской области и Приморском крае, где возможны сильный снег, метель и очень сильный ветер.
В Ленинградской области прогнозируют дождь, мокрый снег и гололед, а в прибрежных районах Балтийского моря — штормовой ветер. В Архангельской области и Республике Коми ожидаются снег и метель.
На Дальнем Востоке — в Амурской области, на юге Хабаровского края и в Еврейской автономной области — также пройдет сильный снег. Возможна метель и гололед.
В Приволжском федеральном округе в понедельник ожидается непогода с сильными дождями и мокрым снегом. Также стоит ждать понижения температуры и гололед.
Вильфанд также отметил резкое понижение температуры на юге европейской части России из-за затока холодных воздушных масс. В Краснодарском крае и Крыму температуры ночью будут колебаться от 0 до +5 градусов Цельсия, а днем — от +3 до +8 градусов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.