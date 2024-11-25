Вильфанд предупредил об опасной погоде более 15 регионов России

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Снег ожидается в ряде регионов России
Снег ожидается в ряде регионов России Фото:

На этой неделе более 15 регионов России будут испытывать влияние опасных погодных явлений, включая штормовой ветер, сильные осадки и гололед. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Более 15 регионов России на этой неделе будут находиться под влиянием опасных погодных явлений», — сказал Вильфанд. Его слова приводит ТАСС.

Синоптик подробно описал ситуацию, которая ожидается в различных регионах страны. В частности, он упомянул Краснодарский край, где пройдут сильные осадки, а также где возможно налипание мокрого снега и штормовой ветер. Похожие условия ожидаются и в Крыму, Ставропольском крае, Северной Осетии и Кабардино-Балкарии.

В Северо-Кавказском федеральном округе также прогнозируются сильные осадки, гололед и ветер. Особенно сложные погодные условия ожидаются в Мурманской области и Приморском крае, где возможны сильный снег, метель и очень сильный ветер.

В Ленинградской области прогнозируют дождь, мокрый снег и гололед, а в прибрежных районах Балтийского моря — штормовой ветер. В Архангельской области и Республике Коми ожидаются снег и метель.

На Дальнем Востоке — в Амурской области, на юге Хабаровского края и в Еврейской автономной области — также пройдет сильный снег. Возможна метель и гололед.

В Приволжском федеральном округе в понедельник ожидается непогода с сильными дождями и мокрым снегом. Также стоит ждать понижения температуры и гололед.

Вильфанд также отметил резкое понижение температуры на юге европейской части России из-за затока холодных воздушных масс. В Краснодарском крае и Крыму температуры ночью будут колебаться от 0 до +5 градусов Цельсия, а днем — от +3 до +8 градусов.

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На этой неделе более 15 регионов России будут испытывать влияние опасных погодных явлений, включая штормовой ветер, сильные осадки и гололед. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «Более 15 регионов России на этой неделе будут находиться под влиянием опасных погодных явлений», — сказал Вильфанд. Его слова приводит ТАСС. Синоптик подробно описал ситуацию, которая ожидается в различных регионах страны. В частности, он упомянул Краснодарский край, где пройдут сильные осадки, а также где возможно налипание мокрого снега и штормовой ветер. Похожие условия ожидаются и в Крыму, Ставропольском крае, Северной Осетии и Кабардино-Балкарии. В Северо-Кавказском федеральном округе также прогнозируются сильные осадки, гололед и ветер. Особенно сложные погодные условия ожидаются в Мурманской области и Приморском крае, где возможны сильный снег, метель и очень сильный ветер. В Ленинградской области прогнозируют дождь, мокрый снег и гололед, а в прибрежных районах Балтийского моря — штормовой ветер. В Архангельской области и Республике Коми ожидаются снег и метель. На Дальнем Востоке — в Амурской области, на юге Хабаровского края и в Еврейской автономной области — также пройдет сильный снег. Возможна метель и гололед. В Приволжском федеральном округе в понедельник ожидается непогода с сильными дождями и мокрым снегом. Также стоит ждать понижения температуры и гололед. Вильфанд также отметил резкое понижение температуры на юге европейской части России из-за затока холодных воздушных масс. В Краснодарском крае и Крыму температуры ночью будут колебаться от 0 до +5 градусов Цельсия, а днем — от +3 до +8 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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