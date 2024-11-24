24 ноября 2024

Губернатор Шапша: в Калуге загорелось промпредприятие после атаки БПЛА

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Обломки БПЛА спровоцировали пожар
Обломки БПЛА спровоцировали пожар Фото:
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В Калуге были уничтожены три БПЛА, в результате падения обломков которых возникло возгорание на территории одного из промышленных предприятий. Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

«Сегодня ночью на окраине Калуги силами ПВО были уничтожены три БПЛА. На месте падения обломков БПЛА на территории промышленного предприятия возникло возгорание», — заявил губернатор в своем telegram-канале. Он также добавил, что, согласно предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал.

На данный момент на месте происшествия работают сотрудники МЧС и оперативная группа для ликвидации последствий. Выясняются все обстоятельства случившегося.

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В Калуге были уничтожены три БПЛА, в результате падения обломков которых возникло возгорание на территории одного из промышленных предприятий. Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша. «Сегодня ночью на окраине Калуги силами ПВО были уничтожены три БПЛА. На месте падения обломков БПЛА на территории промышленного предприятия возникло возгорание», — заявил губернатор в своем telegram-канале. Он также добавил, что, согласно предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал. На данный момент на месте происшествия работают сотрудники МЧС и оперативная группа для ликвидации последствий. Выясняются все обстоятельства случившегося.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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