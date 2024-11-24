Бывший советник по национальной безопасности США Герберт Макмастер призвал сторонников Трампа отказаться от симпатий к президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщает телеканал CBS.
«Они должны избавиться от этой странной привязанности к Владимиру Путину», — выразил недоумение Макмастер. Так он высказался по поводу республиканцев, которые «склонны повторять тезисы российского президента».
Кроме того, Макмастер указал на «фундаментальное непонимание» у Тулси Габбард, назначенной Трампом на пост директора национальной разведки, в вопросах, касающихся мотивов действий Путина. По его словам, важно задавать ключевые вопросы о том, как будущие директора разведки и министры обороны собираются «примирять мир с помощью силы» и что, по их мнению, «мотивирует, движет и ограничивает» российского лидера.
В окружении новоизбранного президента Трампа находятся лица, готовые поддержать условия России для проведения мирных переговоров с Украиной. В составе команды Трампа имеются те, кто выступает за демилитаризацию в обмен на прекращение военного взаимодействия между РФ и Китаем.
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