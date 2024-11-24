24 ноября 2024

CBS: сторонников Трампа попросили избавиться от привязанности к Путину

© Служба новостей «URA.RU»
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В команде Трампа есть люди, согласные с позицией Владимира Путина по Украине
В команде Трампа есть люди, согласные с позицией Владимира Путина по Украине Фото:

Бывший советник по национальной безопасности США Герберт Макмастер призвал сторонников Трампа отказаться от симпатий к президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщает телеканал CBS.

«Они должны избавиться от этой странной привязанности к Владимиру Путину», — выразил недоумение Макмастер. Так он высказался по поводу республиканцев, которые «склонны повторять тезисы российского президента».

Кроме того, Макмастер указал на «фундаментальное непонимание» у Тулси Габбард, назначенной Трампом на пост директора национальной разведки, в вопросах, касающихся мотивов действий Путина. По его словам, важно задавать ключевые вопросы о том, как будущие директора разведки и министры обороны собираются «примирять мир с помощью силы» и что, по их мнению, «мотивирует, движет и ограничивает» российского лидера.

В окружении новоизбранного президента Трампа находятся лица, готовые поддержать условия России для проведения мирных переговоров с Украиной. В составе команды Трампа имеются те, кто выступает за демилитаризацию в обмен на прекращение военного взаимодействия между РФ и Китаем.

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Бывший советник по национальной безопасности США Герберт Макмастер призвал сторонников Трампа отказаться от симпатий к президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщает телеканал CBS. «Они должны избавиться от этой странной привязанности к Владимиру Путину», — выразил недоумение Макмастер. Так он высказался по поводу республиканцев, которые «склонны повторять тезисы российского президента». Кроме того, Макмастер указал на «фундаментальное непонимание» у Тулси Габбард, назначенной Трампом на пост директора национальной разведки, в вопросах, касающихся мотивов действий Путина. По его словам, важно задавать ключевые вопросы о том, как будущие директора разведки и министры обороны собираются «примирять мир с помощью силы» и что, по их мнению, «мотивирует, движет и ограничивает» российского лидера. В окружении новоизбранного президента Трампа находятся лица, готовые поддержать условия России для проведения мирных переговоров с Украиной. В составе команды Трампа имеются те, кто выступает за демилитаризацию в обмен на прекращение военного взаимодействия между РФ и Китаем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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