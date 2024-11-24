Более 20 самолетов вынужденно сели в других городах из-за пожара на лайнере РФ

После пожара на борту самолета Sukhoi Superjet 100-95LR, выполнявшего рейс Сочи — Анталья, более 20 лайнеров были вынуждены приземлиться в ближайших аэропортах. Об этом сообщили в авиагавани.
«Более 20 самолетов вынужденно сели в аэропортах Измира, Даламана и других городов Турции после пожара на борту лайнера в аэропорту Антальи», — передает РИА Новости. Авиагавань не будет принимать рейсы до 3:00 по московскому времени после происшествия.
Рейсы авиакомпаний Pegasus и BBN, следовавшие из Стамбула, были перенаправлены в аэропорт Даламана. Также рейс Turkish Airlines, вылетевший из Стамбула, был вынужден вернуться обратно. В аэропорту Измира, который находится примерно в 500 километрах от Антальи, успешно приземлились рейсы бюджетного авиаперевозчика SunExpress, прибывшие из Бурсы, Брюсселя, Франкфурта, Берлина, Варшавы и других городов.
В самолете российской авиакомпании «Азимут» возник пожар при посадке в аэропорту Антальи, пламя было успешно ликвидировано. Инцидент произошел с воздушным судном Sukhoi Superjet 100-95LR, выполнявшим рейс из Сочи в Турцию.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.