Baza: столичные полицейские в обмен на секс отпустили 17-летнюю закладчицу

В Москве полицейские в обмен на секс отпустили 17-летнюю преступницу

25 ноября 2024 в 06:18 Размер текста - 17 +

Полицейские предложили девушке избежать наказания, согласившись на секс Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Москве двое сотрудников патрульно-постовой службы отпустили несовершеннолетнюю задержанную в обмен на интим. Девушку заподозрили в установке закладки. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Полицейские задержали несовершеннолетнюю девушку недалеко от Тимирязевского парка в Москве, вечером 23-го ноября. Ее заподозрили в установке закладки. Один из сотрудников предложил девушке выбор: либо отдел и уголовное дело по „наркотической“ статье, либо секс», — пишет telegram-канал. По данным Baza, чтобы избежать наказания, девушка согласилась провести время с одним из ППС-ников. После нескольких минут наедине с мужчиной несовершеннолетнюю отпустили. Чуть позже она решила заявить о случившемся в полицию. Проведенное сотрудниками внутренней безопасности расследование подтвердило ее заявления. В результате служебной проверки руководитель Главного управления МВД по Москве принял решение об увольнении начальника ОМВД по району Коптево, его заместителя, командира роты и двух участников инцидента из патрульно-постовой службы. Официально эта информация не подтверждена. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службы Главного Управления МВД по Москве и Следственного комитета РФ. На момент публикации ответ получить не удалось. Информация будет дополнена после получения комментария. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Москве двое сотрудников патрульно-постовой службы отпустили несовершеннолетнюю задержанную в обмен на интим. Девушку заподозрили в установке закладки. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Полицейские задержали несовершеннолетнюю девушку недалеко от Тимирязевского парка в Москве, вечером 23-го ноября. Ее заподозрили в установке закладки. Один из сотрудников предложил девушке выбор: либо отдел и уголовное дело по „наркотической“ статье, либо секс», — пишет telegram-канал. По данным Baza, чтобы избежать наказания, девушка согласилась провести время с одним из ППС-ников. После нескольких минут наедине с мужчиной несовершеннолетнюю отпустили. Чуть позже она решила заявить о случившемся в полицию. Проведенное сотрудниками внутренней безопасности расследование подтвердило ее заявления. В результате служебной проверки руководитель Главного управления МВД по Москве принял решение об увольнении начальника ОМВД по району Коптево, его заместителя, командира роты и двух участников инцидента из патрульно-постовой службы. Официально эта информация не подтверждена. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службы Главного Управления МВД по Москве и Следственного комитета РФ. На момент публикации ответ получить не удалось. Информация будет дополнена после получения комментария.