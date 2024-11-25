Baza: столичные полицейские в обмен на секс отпустили 17-летнюю закладчицу

В Москве полицейские в обмен на секс отпустили 17-летнюю преступницу
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Полицейские предложили девушке избежать наказания, согласившись на секс Фото:

В Москве двое сотрудников патрульно-постовой службы отпустили несовершеннолетнюю задержанную в обмен на интим. Девушку заподозрили в установке закладки. Об этом сообщает telegram-канал Baza.

«Полицейские задержали несовершеннолетнюю девушку недалеко от Тимирязевского парка в Москве, вечером 23-го ноября. Ее заподозрили в установке закладки. Один из сотрудников предложил девушке выбор: либо отдел и уголовное дело по „наркотической“ статье, либо секс», — пишет telegram-канал.

По данным Baza, чтобы избежать наказания, девушка согласилась провести время с одним из ППС-ников. После нескольких минут наедине с мужчиной несовершеннолетнюю отпустили. Чуть позже она решила заявить о случившемся в полицию.

Проведенное сотрудниками внутренней безопасности расследование подтвердило ее заявления. В результате служебной проверки руководитель Главного управления МВД по Москве принял решение об увольнении начальника ОМВД по району Коптево, его заместителя, командира роты и двух участников инцидента из патрульно-постовой службы.

Официально эта информация не подтверждена. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службы Главного Управления МВД по Москве и Следственного комитета РФ. На момент публикации ответ получить не удалось. Информация будет дополнена после получения комментария.

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В Москве двое сотрудников патрульно-постовой службы отпустили несовершеннолетнюю задержанную в обмен на интим. Девушку заподозрили в установке закладки. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Полицейские задержали несовершеннолетнюю девушку недалеко от Тимирязевского парка в Москве, вечером 23-го ноября. Ее заподозрили в установке закладки. Один из сотрудников предложил девушке выбор: либо отдел и уголовное дело по „наркотической“ статье, либо секс», — пишет telegram-канал. По данным Baza, чтобы избежать наказания, девушка согласилась провести время с одним из ППС-ников. После нескольких минут наедине с мужчиной несовершеннолетнюю отпустили. Чуть позже она решила заявить о случившемся в полицию. Проведенное сотрудниками внутренней безопасности расследование подтвердило ее заявления. В результате служебной проверки руководитель Главного управления МВД по Москве принял решение об увольнении начальника ОМВД по району Коптево, его заместителя, командира роты и двух участников инцидента из патрульно-постовой службы. Официально эта информация не подтверждена. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службы Главного Управления МВД по Москве и Следственного комитета РФ. На момент публикации ответ получить не удалось. Информация будет дополнена после получения комментария.
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