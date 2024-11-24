В Сумской области в Роменской районе ВС РФ ударили по бывшей военной части ВСУ, куда было направлено подкрепление для войск противника в Курской области. В результате удара была уничтожена живая сила украинской армии, погибших — около 30 бойцов. Также была ликвидирована боевая техника и склад ВСУ. Ход военных действий и карта спецоперации на Украине на 24 ноября — в материале URA.RU.
Сумское направление
В пригороде Сум на базах отдыха «Солнечная поляна», «Росинка» и «Металлург» произошли взрывы. По словам Лебедева, в зданиях были размещены военные ВСУ в количестве порядка 500 человек. Спустя некоторое время к базам направились машины скорой помощи.
Помимо прочего, в Сумской области ВС РФ прямо в казармах ракетной военной части уничтожили подкрепление ВСУ. Бойцов изначально направляли для доукомплектации бригад противника в Курской области. В результате операции российских военных были ранены около 40 бойцов, еще порядка 30 — погибли. Также были ликвидирован склад боекомплектами и повреждена колесная техника противника, передает координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
Часовоярское направление
Военнослужащие 78-го мотострелкового полка «Север-АХМАТ» совместно с бойцами 4-й бригады ЛНР ликвидировали опорный пункт украинской армии в районе Часовая Яра. Отряд ВСУ был обнаружен во время разведки, после он был окружен и военные России предложили украинским сдаться, но они отказались, написал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем telegram-канале.
Донецкое направление
За прошедшие сутки ВСУ два раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив при этом шесть единиц боеприпасов. В результате произошедшего не зафиксировано информации о пострадавших и повреждениях инфраструктуры, сообщили в военном следственном управление Следственного комитета России по региону.
Ореховское направление
Расчет многофункционального БПЛА «Орлан-10» на ореховском участке фронта обнаружил скопление пехоты украинской армии. В результате операции был нанесен удар из артиллерии, уничтожив при этом два подразделения ВСУ, сообщили в Минобороны России.
Запорожское направление
В Запорожской области в порту Бердянска ВСУ ударили американской управляемой ракетой по бочкам из-под топлива, которые вовремя не утилизировали. Председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов сообщил, что в результате произошедшего жертв не выявлено.
Краснолиманское направление
Российские военные под Красным Лиманом ударили по пункту управления беспилотниками противника. Цель обнаружили с помощью разведки авиацией. Также отмечается, что во время операции ликвидировали до 20 военных ВСУ, которые находились в здании.
Курское направление
Боец Гостуха из отряда командира с позывным Каштан сообщил, что бойцы чеченского спецназа «Ахмат» вынудили отряд националистического формирования «Кракен»* (признан террористической организацией и запрещен в России) отступить на одной из участков в Курской области. По словам Гостуха, некоторые из тел украинских военных были эвакуированы ВСУ с поля боя, в то время как другие оставили там. Боец уточнил, что на данном участке активное продвижение штурмовых групп поддерживается артиллерией и авиацией. Благодаря этому удалось уничтожить значительное количество украинской техники, включая машины радиоэлектронной борьбы.
Атаки ВСУ на регионы России
За прошедшую ночь средства ПВО уничтожили 34 беспилотника ВСУ. В частности, над Курской областью сбиты 27 дронов, над Липецкой областью — четыре, над Белгородской областью — два, и над Орловской областью — один БПЛА, сообщили в Минобороны РФ.
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