Нежелание ключевых союзников избранного президента США Дональда Трампа помогать ВСУ нанесло психологический удар по украинцам. Об этом сообщает американский телеканал CBS.
«Многие из ключевых соратников Трампа... не поддержали продолжение оказания помощи Украине или выступили за прекращение конфликта путем переговоров... Такая динамика является „реальной проблемой“ и наносит „психологический удар по украинцам“, — передает CBS.
Ранее британская газета The Guardia заявила, что в команде Трампа есть люди, которые готовы поддержать российские условия мирных переговоров с Украиной. Среди соратников избранного президента США есть люди, готовые одобрить демилитаризацию Украины при условии, что РФ прекратит сотрудничать с Китаем. Кроме того, экс-советник по национальной безопасности США Герберт Макмастер уже призвал сторонников Трампа отказаться от симпатий к президенту России Владимиру Путину.
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