The Guardian: Китай испугался растущих связей России с КНДР

Китай раздражен и напуган растущими связями России и Северной Кореи. Об этом заявил заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл.
«Китай испытывает все большее беспокойство по поводу взаимодействия Северной Кореи с Россией и считает растущее сотрудничество между Пхеньяном и Москвой нервирующим», — заявил Курт Кэмпбелл. Его слова приводит The Guardian.
Ранее стало известно, что новоизбранный президент США Дональд Трамп планирует использовать контрастную политику, сочетающую угрозы и мягкую дипломатию, чтобы разрушить связи между Россией, Северной Кореей и Китаем. Об этом сообщало издание The Hill.
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