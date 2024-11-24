24 ноября 2024

The Guardian: Китай испугался растущих связей России с КНДР

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Китай недоволен дружбой КНДР и РФ, считают в штатах
Китай недоволен дружбой КНДР и РФ, считают в штатах Фото:

Китай раздражен и напуган растущими связями России и Северной Кореи. Об этом заявил заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл.

«Китай испытывает все большее беспокойство по поводу взаимодействия Северной Кореи с Россией и считает растущее сотрудничество между Пхеньяном и Москвой нервирующим», — заявил Курт Кэмпбелл. Его слова приводит The Guardian.

Ранее стало известно, что новоизбранный президент США Дональд Трамп планирует использовать контрастную политику, сочетающую угрозы и мягкую дипломатию, чтобы разрушить связи между Россией, Северной Кореей и Китаем. Об этом сообщало издание The Hill.

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Китай раздражен и напуган растущими связями России и Северной Кореи. Об этом заявил заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл. «Китай испытывает все большее беспокойство по поводу взаимодействия Северной Кореи с Россией и считает растущее сотрудничество между Пхеньяном и Москвой нервирующим», — заявил Курт Кэмпбелл. Его слова приводит The Guardian. Ранее стало известно, что новоизбранный президент США Дональд Трамп планирует использовать контрастную политику, сочетающую угрозы и мягкую дипломатию, чтобы разрушить связи между Россией, Северной Кореей и Китаем. Об этом сообщало издание The Hill.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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