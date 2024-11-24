В МИД РФ раскрыли, что стоит за ударом «Орешника» по Украине

Замглавы МИД РФ Рябков: Путин послал несколько сигналов при ударе «Орешником»

25 ноября 2024 в 04:54 Размер текста - 17 +

Запуск ракеты — это предупреждение для стран НАТО Фото: U.S. Marine Corps / Cpl. Thomas Spencer новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине За применением Россией новой баллистической ракеты средней дальности «Орешник» стоит ответ на агрессивные действия стран НАТО. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. «Но это прежде всего сигнал о том, что мы проявляем решимость отвечать на провокации и эскалационные шаги западных спонсоров киевского режима так, чтобы они понимали серьезность момента и нашу способность находить именно военные ответы на новые вызовы», — рассказал он «Известиям». Рябков заявил, что обращение президента России Владимира Путина — это предупреждение, что стоит перестать повышать ставки. «Западу давно пора остановиться», — отметил он. Как URA.RU сообщало ранее, российские военные испытали «Орешник» 21 ноября. Удар нанесли по оборонно-промышленному комплексу «Южмаш» в Днепропетровске. Западным журналистам также показали обломки «Орешника». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

За применением Россией новой баллистической ракеты средней дальности «Орешник» стоит ответ на агрессивные действия стран НАТО. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. «Но это прежде всего сигнал о том, что мы проявляем решимость отвечать на провокации и эскалационные шаги западных спонсоров киевского режима так, чтобы они понимали серьезность момента и нашу способность находить именно военные ответы на новые вызовы», — рассказал он «Известиям». Рябков заявил, что обращение президента России Владимира Путина — это предупреждение, что стоит перестать повышать ставки. «Западу давно пора остановиться», — отметил он. Как URA.RU сообщало ранее, российские военные испытали «Орешник» 21 ноября. Удар нанесли по оборонно-промышленному комплексу «Южмаш» в Днепропетровске. Западным журналистам также показали обломки «Орешника».