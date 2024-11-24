Российские бойцы 132-й бригады взорвали дом, в котором находились солдаты ВСУ в Торецке. Об этом сообщили военкоры.
«Видео штурма Торецка: бойцы опять подрывают целые подъезды, погребая боевиков ВСУ под руинами. Бесстрашные воины 132-й бригады снова прорвались к подъездам многоэтажки, где засели боевики ВСУ, и подорвали их», — говорится в публикации telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Это подтверждается видеоматериалами, размещенными в сообщении.
URA.RU направило запрос в Минобороны РФ по теме публикации. Ответ ожидается.
Украинская разведка предупреждает о возможном наступлении России на Запорожье. По мнению экспертов, контроль над этим городом может существенно повлиять на дальнейшее развитие конфликта.
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Российские бойцы 132-й бригады взорвали дом, в котором находились солдаты ВСУ в Торецке. Об этом сообщили военкоры. «Видео штурма Торецка: бойцы опять подрывают целые подъезды, погребая боевиков ВСУ под руинами. Бесстрашные воины 132-й бригады снова прорвались к подъездам многоэтажки, где засели боевики ВСУ, и подорвали их», — говорится в публикации telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Это подтверждается видеоматериалами, размещенными в сообщении. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ по теме публикации. Ответ ожидается. Украинская разведка предупреждает о возможном наступлении России на Запорожье. По мнению экспертов, контроль над этим городом может существенно повлиять на дальнейшее развитие конфликта.