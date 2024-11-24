«РВ»: бойцы ВС РФ погребли солдат Украины под руинами в Торецке. Видео

25 ноября 2024 в 00:55 Размер текста - 17 +

Украинские бойцы остались под завалами (архивное фото) Фото: U.S. Army / Spc. Austin Steinborn новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские бойцы 132-й бригады взорвали дом, в котором находились солдаты ВСУ в Торецке. Об этом сообщили военкоры. «Видео штурма Торецка: бойцы опять подрывают целые подъезды, погребая боевиков ВСУ под руинами. Бесстрашные воины 132-й бригады снова прорвались к подъездам многоэтажки, где засели боевики ВСУ, и подорвали их», — говорится в публикации telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Это подтверждается видеоматериалами, размещенными в сообщении. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ по теме публикации. Ответ ожидается. Украинская разведка предупреждает о возможном наступлении России на Запорожье. По мнению экспертов, контроль над этим городом может существенно повлиять на дальнейшее развитие конфликта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские бойцы 132-й бригады взорвали дом, в котором находились солдаты ВСУ в Торецке. Об этом сообщили военкоры. «Видео штурма Торецка: бойцы опять подрывают целые подъезды, погребая боевиков ВСУ под руинами. Бесстрашные воины 132-й бригады снова прорвались к подъездам многоэтажки, где засели боевики ВСУ, и подорвали их», — говорится в публикации telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Это подтверждается видеоматериалами, размещенными в сообщении. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ по теме публикации. Ответ ожидается. Украинская разведка предупреждает о возможном наступлении России на Запорожье. По мнению экспертов, контроль над этим городом может существенно повлиять на дальнейшее развитие конфликта.