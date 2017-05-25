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25 мая 2017
Главные новости Москвы
07:19  25 мая 2017 14

Украина прекратит железнодорожное сообщение с Россией

Дороги. Дорожное строительство. Челябинск, железная дорога, пути
Страны разъедутся в разные стороныФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Киев намерен с 1 июля 2017 года полностью прекратить железнодорожное сообщение с Россией. Поводом для этого стало нежелание «РЖД» прекратить железнодорожные перевозки в Россию из зоны АТО, что нарушает суверенитет и территориальную целостность страны. Отметим, что сейчас между Донецком и российским городом Таганрогом ходит электропоезд, передает «Эхо Москвы».

По данным издания «Коммерсант», окончательное решение по этому вопросу еще не принято. Обе стороны пока никак официально не прокомментировали ситуацию. Известно, что за прекращение перевозок выступает секретарь СНБО Александр Турчинов и спикер Верховной Рады Андрей Парубий.

В конце апреля стало известно, что все работы по строительству железной дороги в Воронежской и Ростовской областях в обход Украины завершат к 1 августа.

Лев Истомин
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