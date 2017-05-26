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26 мая 2017
25 мая 2017
Главные новости Свердловской области
08:58  26 мая 2017 0

Azur Air задерживает рейс из Екатеринбурга в Турцию. ФОТО

Очередной споттинг в Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, самолет, туман, антена радиолокатор
Вылет задерживается на три часаФото: Александр Мамаев © URA.RU

Авиакомпания Azur Air задерживает рейс Екатеринбург-Анталья на 3 часа. Причиной называют позднее прибытие самолета из Турции.

Изначально самолет, совершающий рейс ZF-9695, должен был покинуть аэропорт в 10:25, но сейчас, согласно данным онлайн-табло, вылет ожидается в 13:00. Рейс из Антальи, задержавшись на 14 часов, прибыл в аэропорт Екатеринбурга лишь сегодня утром, в 8.08, хотя должен был прибыть еще накануне вечером.

Рейсы данной авиакомпании задерживаются с завидной регулярностью. Ранее «URA.RU» сообщало, что 10 мая в аэропорту Кольцово авиакомпания Azur air на 12 с половиной часов задерживала рейс в турецкую Анталью.

prt scr сайт Кольцово

Семен Гринберг
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