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26 мая 2017
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Главные новости Югры
21:35  26 мая 2017 0

«Собирают информацию, намекают на последствия». Участников групп в соцсетях, посвященных Навальному, вызывают в полицию

Открытие штаба Алексея Навального. Тюмень, навальный алексей
Полицейские собирают информацию на граждан, симпатизирующих Алексею НавальномуФото: Николай Бастриков © URA.RU

Жители Ханты-Мансийска и Нижневартовска, состоящие в группах в социальных сетях, посвященных проектам оппозиционера Алексея Навального, утверждают, что их вызывают на профилактические разговоры в полицию. Некоторые отказываются от ранее сделанных заявлений и просят администраторов сообществ удалить ссылки на них.

В группе «Типичный Ханты-Мансийск» в социальной сети «В Контакте» в частности сказано, что потенциальные участники акции протеста 12 июня «Он нам не Димон» получают сообщения от людей, которые представляются сотрудниками уголовного розыска.

«Полицейские Ханты-Мансийска звонят и докапываются до участников группы „Команда Навального“, вызывают на разговоры, собирают информацию, намекают на последствия участия в митинге 12 июня, заставляют подписывать всякие документы и вообще по-всякому давят психологически», — утверждает анонимный пользователь.

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В тематическом сообществе Нижневартовска пользователь Alexander Yaroslavovich просит удалить раннее данный им комментарий. «Дорогие друзья, просьба к каждому из вас! Наша группа достигла 300 человек. Давайте увеличим это число в два раза. Для этого предлагаю сделать репост данной встречи у себя на странице (если делали, давайте еще раз!). Приглашайте друзей, знакомых, родственников. И наконец, есть много людей также, как и мы недовольных ситуацией», — написал изначально активист.

Позднее под постом появилась другая запись: «Просьба удалить мою публикацию, в связи с отказом от своих слов, и нежеланием участвовать в данном мероприятии. Участникам группы советую не участвовать в митинге, так как он не согласован с администрацией города, и в данный момент происходит нарушение закона. Спасибо».

Источник агентства в правоохранительных органах подтвердил факт профилактических бесед с активистами Навального в регионе.

В УМВД по ХМАО-Югре на момент подготовки материала информацию официально не прокомментировали.

Эльдар Булатов
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