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Главные новости Югры
16:58  26 мая 2017 0

Организатор митинга «Он нам не Димон» в ХМАО открестился от Навального

Открытие штаба Алексея Навального. Тюмень, навальный алексей
По версии югорских борцов с коррупцией, Навальный никак не связан с их акциямиФото: Николай Бастриков © URA.RU

Сургутский организатор акции протеста «Он нам не Димон» Николай Сокуров опровергает свою причастность к деятельности Алексея Навального. По словам активиста, он не является официальным представителем оппозиционного политика, а сам Навальный, по его словам, не имеет отношения к акции.

«Акция не Навального. Это просто хороший повод высказать свое мнение. Тем более в день, когда и в других городах будут проходить акции протеста. Но представителем Навального я не являюсь ни в коей мере», — сообщил «URA.RU» Сокуров.

Напомним, митинг по следам расследования «Он нам не Димон» запланирован в Сургуте на 12 июня. Официальная группа события в социальной сети «ВКонтакте» насчитывает более 400 человек.

Ранее также появились сведения, кто команда Алексея Навального может отказаться от открытия штабов политика в ХМАО. В качестве одной из возможных причин указывается низкий электоральный рейтинг главы ФБК на территории. По данным социальных исследований правительства региона он составляет не более 1%.

Игорь Волосин
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