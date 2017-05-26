16:58 26 мая 2017 0

По версии югорских борцов с коррупцией, Навальный никак не связан с их акциями Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Сургутский организатор акции протеста «Он нам не Димон» Николай Сокуров опровергает свою причастность к деятельности Алексея Навального. По словам активиста, он не является официальным представителем оппозиционного политика, а сам Навальный, по его словам, не имеет отношения к акции.

«Акция не Навального. Это просто хороший повод высказать свое мнение. Тем более в день, когда и в других городах будут проходить акции протеста. Но представителем Навального я не являюсь ни в коей мере», — сообщил «URA.RU» Сокуров.

Напомним, митинг по следам расследования «Он нам не Димон» запланирован в Сургуте на 12 июня. Официальная группа события в социальной сети «ВКонтакте» насчитывает более 400 человек.

Ранее также появились сведения, кто команда Алексея Навального может отказаться от открытия штабов политика в ХМАО. В качестве одной из возможных причин указывается низкий электоральный рейтинг главы ФБК на территории. По данным социальных исследований правительства региона он составляет не более 1%.