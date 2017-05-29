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Главные новости Свердловской области
12:26  29 мая 2017 0

КПРФ передумала отправлять красотку в свердловские губернаторы. «Нельзя много голосов набирать, выдвигаем москвича»

XVI (внеочередной) съезд КПРФ, пос. Снегири. Москва, коммунисты, логотип, съезд кпрф, эмблема кпрф
КПРФ окончательно определилась со своим кандидатов в свердловские губернаторыФото: Владимир Андреев © URA.RU

На прошедшем 27 мая съезде КПРФ согласовано предложение выдвинуть кандидатом на пост губернатора Свердловской области члена совета директоров ПАО «Плюс Банк» Алексея Парфенова.

Как ранее сообщало «URA.RU», до недавнего времени коммунисты делали ставку на президента общественной организации «Женский юрист» Наталью Голоснову. По данным источников агентства, ее кандидатура была отвергнута в последний момент федеральным руководством партии: «Ответственные лица посчитали, что она может набрать слишком много голосов, а это не нужно. Поэтому решили остановиться на малоизвестном в регионе москвиче, который в любом случае не испортит результат кандидата от „Единой России“. К тому же Парфенов вызвался сам участвовать в выборах и согласился оплачивать большую часть предвыборных расходов за свой счет».

По имеющейся информации, необходимый для выдвижения Алексея Парфенова пакет документов уже направлен в кадровую комиссию ЦК КПРФ. Дозвониться до Алексея Парфенова для получения комментариев не удалось.

Константин Джултаев
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