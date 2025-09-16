Экс-губернатор Куйвашев отказался говорить про новую работу. Видео

Чиновники тепло приветствовали бывшего шефа
Чиновники тепло приветствовали бывшего шефа Фото:

Экс-губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, который впервые предстал публично после своей отставки, отказался рассказать про новую работу. Вопрос ему задал корреспондент URA.RU на инаугурации нового главы региона Дениса Паслера в ККТ «Космос» в Екатеринбурге.

Куйвашев не стал рассказывать про свое новое место работы, ограничившись фразой: «Все хорошо». Другим журналистам он ответил, что «не комментирует ничего». Его встреча с бывшими коллегами проходила тепло, экс-губернатора горячо приветствовали, и он подолгу каждому жал руку. 

Последний раз Куйвашев появлялся на публике 28 марта, когда свердловскому истеблишменту представляли Паслера. Тогда экс-глава региона также не стал раскрывать свои дальнейшие планы. В беседе с URA.RU в апреле он заявлял, что у него все хорошо, а в июле фотографию с ним опубликовал руководитель благотворительного фонда «Живи, малыш» Егор Бычков.

