Экс-губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, который впервые предстал публично после своей отставки, отказался рассказать про новую работу. Вопрос ему задал корреспондент URA.RU на инаугурации нового главы региона Дениса Паслера в ККТ «Космос» в Екатеринбурге.
Куйвашев не стал рассказывать про свое новое место работы, ограничившись фразой: «Все хорошо». Другим журналистам он ответил, что «не комментирует ничего». Его встреча с бывшими коллегами проходила тепло, экс-губернатора горячо приветствовали, и он подолгу каждому жал руку.
Последний раз Куйвашев появлялся на публике 28 марта, когда свердловскому истеблишменту представляли Паслера. Тогда экс-глава региона также не стал раскрывать свои дальнейшие планы. В беседе с URA.RU в апреле он заявлял, что у него все хорошо, а в июле фотографию с ним опубликовал руководитель благотворительного фонда «Живи, малыш» Егор Бычков.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!