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02 июня 2017
Главные новости 
15:20  02 июня 2017 3

Челябинская элита обсуждает «побег» семьи Юревича из России

Юревич. Челябинск, юревич михаил
Элита обсуждает слухи об эвакуации семьи Михаила ЮревичаФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
Уголовное дело экс-губернатора Михаила Юревича
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Челябинская элита обсуждает слух, что экс-губернатор Михаил Юревич, ставший фигурантом трех уголовных дел, спешно вывез свою семью, в том числе отца, основного совладельца бизнес-империи бывшего главы региона, в Израиль. Источники говорят о том, что родных Юревича отправили частным рейсом. В окружении экс-губернатора эту информацию опровергают.

«Насколько мне известно, никто никуда не уезжал. И, тем более, не сбегал, как, возможно, будут раздувать этот слух. К тому же Валерий Михайлович Юревич до сих пор, несмотря на свой возраст, очень плотно занимается делами компании. Его машину каждое утро можно увидеть на стоянке предприятия», — сообщил «URA.RU» пресс-секретарь челябинского экс-губернатора Юлия Бобылева.

Слухи об «эвакуации» появились после того, как на несколько часов задержали 75-летнюю Маргариту Бутакову, тещу депутата Госдумы Вадима Белоусова, соратника и делового партнера Михаила Юревича. Это расценили как попытку «взять в заложники» тех, кто связан с экс-губернатором. Пожилую женщину отпустили, и адвокаты заявляли, что протокол о задержании отменили. Но позже стало известно, что с Бутаковой взята подписка о невыезде. Ей и руководителю столичного филиала «Макфы» Андрею Чуркину, находящемуся в СИЗО челябинского УФСБ, уже предъявлено обвинение. Обоим инкриминируется посредничество в передаче взяток.

Таким образом, Маргарите Бутаковой уже не выехать из России. У Вадима Белоусова, избравшегося в российский парламент от Кировской области по спискам «Справедливой России», депутатская неприкосновенность. На Валерия Юревича, отца экс-губернатора, оформлено больше половины всего бизнеса, контролируемого Юревичем-младшим: агрхолдинг, сеть «Проспект», торговые комплексы и другие активы. В ноябре отцу губернатора исполнится 76 лет. В девяностых годах Валерий Юревич активно участвовал в делах бизнеса, особенно после того, как его сын избрался в Госдуму.

В последнее время Юревич-старший действительно постоянно появлялся в офисе, но фактически делами на «Макфе» руководят сыновья Вадима Белоусова. Обыски, которые сотрудники УФСБ проводили в коттедже экс-губернатора, также прошли в доме его родителей по соседству. Нынешняя супруга Юревича, Кристина, вместе с дочерью и мужем выехала в Израиль еще осенью 2016 года, до того как у экс-губернатора истекли депутатские полномочия, а с ними и срок неприкосновенности. Таким образом, экс-губернатор может попытаться вывезти за границу отца и мать.

Михаилу Юревичу, заочно арестованному Свердловским облсудом, инкриминируется получение взяток на сумму в 3,4 млрд рублей от предпринимателей в сфере дорожного строительства, 26 млн рублей — от экс-министра здравоохранения региона Виталия Тесленко и подстрекательство к клевете.

Виктор Жуков
© Служба новостей «URA.Ru»
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