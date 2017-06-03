На Олимпиаде в США шла тотальная слежка

09:59 03 июня 2017 0

Американские спецслужбы следили за всеми сообщениями Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Во время Олимпиады в Солт-Лейк-Сити в 2002 году проводилась тотальная слежка. Об этом рассказал бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Томас Дрейк.

Слежка, по словам Дрейка, проводилась ради испытания технологии работы новой программы, разработанной в ФБР и АНБ, пишет информагентство Nation News. ФБР получало доступ ко всем сообщениям, переданным по электронной связи.

Сообщение Дрейка было направлено в суд в поддержку иска экс-мэра Солт-Лейк-Сити Роки Андерсона, который обвинил АНБ и ФБР в нарушении закона о сборе данных.

Ранее начальник оперативного отдела АНБ Уэйн Мерфи утверждал, что слежку вели только за коммуникациями иностранцев. Как напоминает портал Life.ru, в свою очередь бывший глава ЦРУ и АНБ Майкл Хайден отрицал существование такой программы.