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03 июня 2017
02 июня 2017
09:59  03 июня 2017 0

На Олимпиаде в США шла тотальная слежка

Арт-объект
Американские спецслужбы следили за всеми сообщениямиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Во время Олимпиады в Солт-Лейк-Сити в 2002 году проводилась тотальная слежка. Об этом рассказал бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Томас Дрейк.

Слежка, по словам Дрейка, проводилась ради испытания технологии работы новой программы, разработанной в ФБР и АНБ, пишет информагентство Nation News. ФБР получало доступ ко всем сообщениям, переданным по электронной связи.

Сообщение Дрейка было направлено в суд в поддержку иска экс-мэра Солт-Лейк-Сити Роки Андерсона, который обвинил АНБ и ФБР в нарушении закона о сборе данных.

Ранее начальник оперативного отдела АНБ Уэйн Мерфи утверждал, что слежку вели только за коммуникациями иностранцев. Как напоминает портал Life.ru, в свою очередь бывший глава ЦРУ и АНБ Майкл Хайден отрицал существование такой программы.

Нина Калинина
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