01:34 05 июня 2017 0

Игорь Сечин уверен в перспективах "Роснефти" на мировых рынках Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Страны запада проводят политику санкций в отношении РФ, чтобы повлиять на итоги президентских выборов-2018 и обострить социально-экономическую обстановку внутри страны. Об этом заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин в интервью газете The Financial Times.

«Цель состояла в том, чтобы оказать негативное влияние на социально-экономическую ситуацию, сделать ее хуже и воздействовать на выборы, это мое глубокое убеждение. Я не люблю говорить про санкции, уверен, что они абсолютно неоправданны и даже незаконны. Нельзя переносить политическую ответственность на корпоративный уровень. Мы не являемся частью международной политики, мы не формируем политику», — цитирует Сечина информагентство ТАСС.

Глава «Роснефти» отметил, что сложившаяся ситуация сказывается на восприятии «Роснефти» на рынке. При этом он отметил, что компании удается успешно решать большинство проблем, связанных с санкциями. «Те проблемы, которые у нас могли возникнуть из-за санкций, мы решаем без каких-либо сложностей, — отметил глава „Роснефти“. — Пока они не оказали на нас негативного влияния. Но рынки воспринимают это по-другому», — добавил Сечин.