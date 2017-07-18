12:05 18 июля 2017 1

Валерий Усков не рассчитывал на снисхождение суда Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

К трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима приговорил 18 июня, во вторник, Центральный районный суд Челябинска лидера оппозиционного движения «Люди из стали» (ЛиС) из Златоуста Валерия Ускова. Мужчина, обвинявшийся в вымогательстве одного миллиона рублей у депутата Госдумы Олега Колесникова, взят под стражу в зале суда.

Лидер «ЛиС» предполагал, что получит реальный срок. 17 июня на первое заседание суда он уже пришел с вещами. Гособвинение требовало 3,5 года лишения свободы. Свою вину Усков признал полностью, стал сотрудничать со следствием еще на стадии расследования уголовного дела, а также заключил досудебное соглашение. Его выпустили под домашний арест. Второй фигурант, задержанный вместе с Усковым, свою вину до сих пор не признает.

Лидер «ЛиС» требовал с Колесникова деньги, шантажируя тем, что разместит в своей газете «Правда города Златоуста» компромат на депутата. Это уже вторая судимость Ускова. Ранее он был осужден за незаконное хранение огнестрельного оружия.