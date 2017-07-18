{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,37
Динамика за 2 недели
Евро 68,40
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
18 июля 2017
17 июля 2017
Главные новости Челябинской области
12:05  18 июля 2017 1

Ни денег, ни воли: суд отправил в колонию строгого режима челябинского оппозиционера, вымогавшего взятку

Суд над Усковым Валерием. Челябинск, усков валерий
Валерий Усков не рассчитывал на снисхождение судаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

К трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима приговорил 18 июня, во вторник, Центральный районный суд Челябинска лидера оппозиционного движения «Люди из стали» (ЛиС) из Златоуста Валерия Ускова. Мужчина, обвинявшийся в вымогательстве одного миллиона рублей у депутата Госдумы Олега Колесникова, взят под стражу в зале суда.

Лидер «ЛиС» предполагал, что получит реальный срок. 17 июня на первое заседание суда он уже пришел с вещами. Гособвинение требовало 3,5 года лишения свободы. Свою вину Усков признал полностью, стал сотрудничать со следствием еще на стадии расследования уголовного дела, а также заключил досудебное соглашение. Его выпустили под домашний арест. Второй фигурант, задержанный вместе с Усковым, свою вину до сих пор не признает.

Лидер «ЛиС» требовал с Колесникова деньги, шантажируя тем, что разместит в своей газете «Правда города Златоуста» компромат на депутата. Это уже вторая судимость Ускова. Ранее он был осужден за незаконное хранение огнестрельного оружия.

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров