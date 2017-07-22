{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,93
Динамика за 2 недели
Евро 68,66
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
22 июля 2017
21 июля 2017
07:31  22 июля 2017 0

Чиновники Обамы уличили Трампа в попытке сделать Россию «снова великой»

Георгиевская лента, Порошенко Марина, Порошенко Петр, Джонсон Борис, Трамп Дональд, трамп дональд
Американские экс-чиновники не упускают шанса обвинить Дональда Трампа в симпатиях к РоссииФото: depositphotos.com © URA.RU

Чиновники администрации экс-президента США Барака Обамы раскритиковали действующего главу США за то, что его политика в итоге приведет к тому, что Россия снова станет «великой».

В частности, с критикой выступил бывший директор Национальной разведки Джеймс Клэппер. Комментируя предвыборный лозунг Трампа, он заявил, что политика Трампа приведет к тому, что Россия «снова станет великой», в то время как сам Трамп призывал «Сделаем Америку снова великой», пишет РБК.

В свою очередь экс-директор ЦРУ Джон Бреннан обрушился с обвинениями в адрес «советников Трампа». Он обвинил их в контактах с российским адвокатом Натальей Весельницкой, якобы передавшей компромат на кандидата от демократов Хиллари Клинтон. «Русские действуют очень хитрым образом, и они будут использовать любую возможность, которую они получают», — уверен Бреннан.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров