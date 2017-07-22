07:31 22 июля 2017 0

Американские экс-чиновники не упускают шанса обвинить Дональда Трампа в симпатиях к России Фото: depositphotos.com © URA.RU

Чиновники администрации экс-президента США Барака Обамы раскритиковали действующего главу США за то, что его политика в итоге приведет к тому, что Россия снова станет «великой».

В частности, с критикой выступил бывший директор Национальной разведки Джеймс Клэппер. Комментируя предвыборный лозунг Трампа, он заявил, что политика Трампа приведет к тому, что Россия «снова станет великой», в то время как сам Трамп призывал «Сделаем Америку снова великой», пишет РБК.

В свою очередь экс-директор ЦРУ Джон Бреннан обрушился с обвинениями в адрес «советников Трампа». Он обвинил их в контактах с российским адвокатом Натальей Весельницкой, якобы передавшей компромат на кандидата от демократов Хиллари Клинтон. «Русские действуют очень хитрым образом, и они будут использовать любую возможность, которую они получают», — уверен Бреннан.