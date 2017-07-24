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Главные новости Ямала
19:17  24 июля 2017 0

Ямальский пенсионер набрал 100 баллов на ЕГЭ

Депутаты облдумы сдают ЕГЭ по математике. Курган, егэ, бланк регистрации, заполнение документов
Пенсионер с Ямала смог сдать ЕГЭ на 100 балловФото: Игорь Меркулов © URA.RU

По результатам ЕГЭ-2017 среди выпускников прошлых лет наивысший балл смог набрать 58-летний житель Ноябрьска Юрий Фирсов. Как сообщает департамент образования Ямала, мужчина сдавал два предмета — математику и физику и набрал 88 и 100 баллов соответственно.

«Мужчина с 1983 года проживает на Ямале, за год до этого он окончил авиационный институт. Юношеское увлечение точными науками стало смыслом его жизни и профессиональной деятельностью. Помогая детям постигать и преодолевать сложности математики и физики, он решил и сам на практике посмотреть, что же такое ЕГЭ, и подал заявление на участие в едином государственном экзамене», — рассказали в департаменте образования.

Всего же на территории Ямала максимальный балл смогли набрать девять выпускников. Они сумели получить 100 баллов по русскому языку, информатике, обществознанию и химии.

Вячеслав Егоров
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© Служба новостей «URA.Ru»
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