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Главные новости Югры
16:34  26 июля 2017 0

Югорские врачи пытаются спасти ногу сына вице-губернатора. Студенту грозит инвалидность

Заседание Правительства ХМАО. Ханты-Мансийск., путин алексей
Сын высокопоставленного чиновника Алексея Путина продолжает лечениеФото: Александр Елизаров © URA.RU

Сын экс-вице-губернатора Югры Алексея Путина, выпавший из окна 7 этажа в Ханты-Мансийске, может остаться инвалидом и потерять возможность ходить. Об этом «URA.RU» рассказал источник в системе здравоохранения округа.

По словам собеседника, студент идет на поправку, и ему назначен курс физиолечения и реабилитационные мероприятия. Здоровью 21-летнего Андрея Путина ничего не угрожает, но одна нога пациента остается парализованной. «Если физиотерапия не поможет, не удастся вернуть чувствительность и функциональность конечности, будут подаваться документы на инвалидность», — рассказывает инсайдер.

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Андрей Путин поступил в ОКБ Ханты-Мансийска после падения с 7 этажа жилого дома по адресу Энгельса, 3. Парень потерял много крови и получил серьезные травмы. Причины падения остаются неизвестными.

Официально подтвердить информацию о состоянии здоровья молодого человека на момент создания материала не удалось. Директор департамента здравоохранения ХМАО-Югры Алексей Добровольский в среду не ответил на звонки журналистов «URA.RU».

Получить комментарий Алексея Путина тоже не получилось. Экс-вице-губернатор Югры не ответил на звонок по мобильному телефону.

Виктор Жуков
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