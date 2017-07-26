Сын экс-вице-губернатора Югры Алексея Путина, выпавший из окна 7 этажа в Ханты-Мансийске, может остаться инвалидом и потерять возможность ходить. Об этом «URA.RU» рассказал источник в системе здравоохранения округа.
По словам собеседника, студент идет на поправку, и ему назначен курс физиолечения и реабилитационные мероприятия. Здоровью 21-летнего Андрея Путина ничего не угрожает, но одна нога пациента остается парализованной. «Если физиотерапия не поможет, не удастся вернуть чувствительность и функциональность конечности, будут подаваться документы на инвалидность», — рассказывает инсайдер.
Андрей Путин поступил в ОКБ Ханты-Мансийска после падения с 7 этажа жилого дома по адресу Энгельса, 3. Парень потерял много крови и получил серьезные травмы. Причины падения остаются неизвестными.
Официально подтвердить информацию о состоянии здоровья молодого человека на момент создания материала не удалось. Директор департамента здравоохранения ХМАО-Югры Алексей Добровольский в среду не ответил на звонки журналистов «URA.RU».
Получить комментарий Алексея Путина тоже не получилось. Экс-вице-губернатор Югры не ответил на звонок по мобильному телефону.