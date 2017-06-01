Что произошло с сыном югорского вице-губернатора

07:35 01 июня 2017 0

В последние годы Алексею Путину не позавидуешь Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Полицейские устанавливают события, предшествовавшие падению из окна 21-летнего Андрея Путина — сына экс-вице-губернатора Югры Алексея Путина. Несчастный случай произошел в Ханты-Мансийске еще в воскресенье, 28 мая, однако сведения о ЧП, несмотря на предпринятые меры по созданию информационного вакуума, просочились в СМИ в среду. Уполномоченные органы изучают, кто в тот день находился с пострадавшим рядом. По версии источников «URA.RU», студент политехнического факультета Югорского государственного университета в последнее время жил один. Его сильно беспокоили дела отца.

По актуальной на данный момент информации, Андрей Путин находится в реанимации окружной клинической больницы в крайне тяжелом состоянии. «Пока деталей нет, главное, человек жив. Близкие в шоковом состоянии», — рассказал агентству один из друзей семьи, пожелавший остаться анонимным.

В Югорском госуниверситете были удивлены ЧП с их студентом Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский сообщил, что «давать комментарии о состоянии здоровья я не могу». «Родственники не давали мне таких полномочий», — сообщил он.

По словам источника «URA.RU» в региональном управлении МВД, юноша выпал из окна квартиры, расположенной в многоэтажном доме по адресу: ул. Энгельса, 3. Жилое помещение для сына арендовал и оплачивал отец. В настоящий момент устанавливается, находился ли Андрей один, либо в квартире в момент падения был кто-то еще. Точной информации о том, с какого этажа упал молодой человек, нет. Называются 3, 4, 5 и 6 этажи. Официально, полицейские подтверждают лишь факт происшествия. «Из окна выпал парень 1996 года рождения. Он жив, материал находится в МВД. По данному факту ведется проверка», — прокомментировала руководитель пресс-службы УМВД по ХМАО Ольга Абмайкина.

Однозначно о причинах произошедшего не могут сказать ни официальные лица, ни инсайдеры. По некоторым сведениям, в крови пострадавшего были обнаружены следы алкоголя.

В момент событий случайные очевидцы сделали фотографии лежащего на асфальте Андрея, однако впоследствии были вынуждены удалить снимки из социальных сетей. В разговоре с «URA.RU» свидетели отказались, что-либо говорить об увиденном.

Согласно инсайдерской версий, воскресенье молодой человек проводил в компании сокурсников. Друзья Андрея Путина в разговоре с агентством при этом утверждают, что ничего не слышали о случившемся. «К сожалению, я не в курсе произошедшего», — говорит бывшая одноклассница Валентина Кушнарева. «Я не знаю, что случилось. 28 числа я работал», — отвечает лучший друг Андрея, согласно данным из социальных сетей, Алексей Стельмах.

Трагическая гибель Виталия Ермошина два года назад шокировала всю административную Югру Фото: Эльдар Булатов © URA.RU

Ректор Югорского государственного университета Татьяна Карминская, узнав от корреспондента «URA.RU» о несчастном случае, была крайне удивлена. «Насколько я знаю Андрей — спокойный, беспроблемный студент. Я в шоке от случившегося, честно сказать, узнала только сейчас от вас», — сообщила Карминская.

По версии источника агентства в правоохранительных органах региона, Путина-младшего в последнее время беспокоил общественный ажиотаж вокруг персоны его отца. После трагедии, произошедшей на месте слияния Оби и Иртыша, и гибели вице-губернатора Виталия Ермошина, имя Алексея Путина регулярно фигурировало в СМИ в негативной окраске. По официальной версии СКР, на катере Grandezza в день смерти Ермошина помимо самого покойного находились Путин-старший, его спутница, координатор по работе со сторонниками партии «Единая Россия» в Югре Дарья Бочкарева, а также младший брат Андрея. Изначально тиражировалась версия, что Путин пытался спасти тонущего Ермошина, однако сам едва не погиб. Его, здорового мужчину, якобы, вытащили из воды молодая девушка и несовершеннолетний сын.

Источник также предполагает, что в реальности, судно, которым управляло необученное лицо, совершило резкий вираж. Находившийся в этом момент на корме Ермошин упал на работающие винты.

В истории осталось множество вопросов без ответа. Уголовное дело, возбужденное Уральским следственным управлением на транспорте в рамках ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека) было закрыто за отсутствием признаков состава преступления. Однако, произошедшее стоило Алексею Путину кресла заместителя губернатора — после выборов 2016 года губернатор Наталья Комарова освободила подчиненного от должности. Любопытно, но впервые о трагедии с Виталием Ермошиным югорская общественность узнала 31 мая 2015 года. Известия о несчастном случае с сыном Путина появились спустя ровно два года — 31 мая 2017 года.

Сам Алексей Путин в разговоре с «URA.RU» сообщил, что не может говорить, и положил трубку.