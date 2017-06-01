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Главные новости Югры
23:05  01 июня 2017 0

Сын югорского вице-губернатора, выпавший в окно многоэтажки, пришел в сознание

Сын бывшего вице-губернатора Путина вышел из комыФото: страница Андрея Путина, "ВКонтакте"

Андрей Путин, сын экс-замгубернатора ХМАО Алексея Путина пришел в сознание. Об этом «URA.RU» сообщил источник в окружной клинической больнице Ханты-Мансийска.

По словам инсайдера, Андрей Путин вышел из комы, но находится в тяжелом состоянии. «Он был в сопоре [предкоматозное полусознательное состояние], когда поступил, потом его держали в медикаментозном сне. Основной диагноз — политравмы, в данный момент он прооперирован и находится в сознании. Динамика не отрицательная и не положительная, стабилен», — сообщает собеседник.

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Сын бывшего заместителя губернатора ХМАО Алексея Путина поступил в ОКБ Ханты-Мансийска 28 мая. Юноша выпал из окна квартиры, расположенной в многоэтажном доме по адресу улица Энгельса, 3. Жилое помещение для сына арендовал и оплачивал отец. В результате падения молодой человек получил множественные травмы и потерял много крови. Полицейские выясняют обстоятельства происшествия.

По одной из версий, накануне случившегося 21-летний парень находился в компании своих университетских друзей из ЮГУ. Однако официально это информация не подтверждалась, а друзья пострадавшего прояснить ситуацию с падением не смогли. По другой версии, причиной трагедии могли стать сложности в отношения с отцом.

Игорь Волосин
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