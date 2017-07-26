У пермских детей отказываются принимать кровь на анализ

В Перми возникла путаница с забором крови у детей. Читатели «URA.RU» жалуются, что им в грубой форме отказывают в записи на анализы и предлагают ехать в отдаленный район.
В редакцию агентства обратилась читательница, которая пожаловалась, что у нее пропала возможность записать грудного ребенка на сдачу анализов в поликлинике в центре Перми. Женщине предложили везти младенца в отдаленный микрорайон города, поскольку свободной записи нет.
«Врач выдал направления — звоню в поликлинику, там мне отвечают, что записи на анализы просто нет. Предлагают ехать в заборный пункт в отдаленный микрорайон Перми — на Крохалевке. Но моему ребенку нет и двух месяцев — как я по всему городу с ним буду ездить? При этом в телефонном разговоре мне грубо заявили, что в поликлинике не хватает лаборантов — нет записи», — недоумевает пермячка Ольга Голубцова.
Речь о детской поликлинике №5 (по улице Соловьева), которая наряду с еще шестью медицинскими отделениями Свердловского района Перми входит в структуру детской клинической больницы имени П. И. Пичугина. Корреспондент «URA.RU» проверил информацию читательницы звонком в регистратуру: в поликлинике сообщили, что записи на забор крови нет до конца июля, при этом пока закрыта запись и на август. Действительно было предложено обратиться в заборный пункт на улице Курчатова в микрорайоне Крохалева.
Главный врач больницы Дмитрий Бондарь подтвердил, что на сегодняшний день в поликлиниках не хватает лаборантов. Проблему решают следующим образом: пациентов из поликлиники на Комсомольском проспекте отправляют на улицу Соловьева (между ними четыре квартала), а в поликлиники на улице Революции забор крови проходит три дня в неделю. Заборный пункт же работает на поликлинику, которая находится в том же микрорайоне Крохалева.
Кроме того, руководитель медучреждения опроверг сведения, что детей отправляют сдавать кровь в отдаленный микрорайон — в обозначенной поликлинике анализы принимают ежедневно. «Но в любом случае мы эту информацию проверим и разберемся», — пообещал главврач.