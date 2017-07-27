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27 июля 2017
26 июля 2017
10:27  27 июля 2017 0

Медведев выделил два миллиарда рублей на спасение ипотечников

ИННОПРОМ: день первый и визит Дмитрия Медведева. Екатеринбург, медведев дмитрий
Распоряжение о вводе специальной программы подписал Дмитрий МедведевФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Правительство РФ выделит два миллиарда рублей на помощь ипотечным заемщикам, оказавшимся в сложной финансовой ситуации. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Программа включает в себя возмещение банкам и «Агентству ипотечного жилищного кредитования» убытков, возникающих при пересмотре условий кредита заемщикам. Данное решение кабинета министров поможет реструктуризировать не менее 1,3 тысячи ипотечных кредитов.

«Из резервного фонда правительства Минстрою России выделяются бюджетные ассигнования в размере 2 млрд рублей на взнос в уставный капитал АО „Агентство ипотечного жилищного кредитования“ для реализации программы», — говорится в тексте документа, опубликованном на сайте правительства РФ.

Дарья Александрович
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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