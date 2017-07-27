10:27 27 июля 2017 0

Распоряжение о вводе специальной программы подписал Дмитрий Медведев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Правительство РФ выделит два миллиарда рублей на помощь ипотечным заемщикам, оказавшимся в сложной финансовой ситуации. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Программа включает в себя возмещение банкам и «Агентству ипотечного жилищного кредитования» убытков, возникающих при пересмотре условий кредита заемщикам. Данное решение кабинета министров поможет реструктуризировать не менее 1,3 тысячи ипотечных кредитов.

«Из резервного фонда правительства Минстрою России выделяются бюджетные ассигнования в размере 2 млрд рублей на взнос в уставный капитал АО „Агентство ипотечного жилищного кредитования“ для реализации программы», — говорится в тексте документа, опубликованном на сайте правительства РФ.