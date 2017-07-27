Авиакомпания «Россия» на четыре часа задержала рейс из Екатеринбурга в Анталью, рассказали «URA.RU» клиенты перевозчика. «Пассажиры связываются через интернет и ждут рейс дома. Причины задержки в компании не объяснили», — рассказал собеседник агентства.
Согласно онлайн-табло авиаперевозчика, рейс из Екатеринбурга должен был быть выполнен в 18:05, но оказался перенесен на 22:15. Таким образом, уральские туристы прилетят в Турцию не в 20:25, а в 00:35.
Оперативно получить комментарий в пресс-службе компании «Россия» не удалось — на звонки журналиста утром в московском офисе не ответили. «URA.RU» также запросило комментарий в уральском аэропорту Кольцово, ответ на него пока не поступил.
25 июля глава Ространснадзора РФ Виктор Басаргин рассказал о проходящей внеплановой проверке в авиакомпании «Россия». Как пишет «Интерфакс» она связана с вопросами по авиабезопасности.