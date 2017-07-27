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Главные новости Свердловской области
11:26  27 июля 2017 0

Авиакомпания, в которую нагрянули с проверкой, сорвала рейс из Кольцово в Турцию

Открытая лицензия на 04.08.2015. Самолеты. , самолет, закат
Туристы прилетят на курорт на четыре часа позднееФото: Pixabay

Авиакомпания «Россия» на четыре часа задержала рейс из Екатеринбурга в Анталью, рассказали «URA.RU» клиенты перевозчика. «Пассажиры связываются через интернет и ждут рейс дома. Причины задержки в компании не объяснили», — рассказал собеседник агентства.

Согласно онлайн-табло авиаперевозчика, рейс из Екатеринбурга должен был быть выполнен в 18:05, но оказался перенесен на 22:15. Таким образом, уральские туристы прилетят в Турцию не в 20:25, а в 00:35.

Оперативно получить комментарий в пресс-службе компании «Россия» не удалось — на звонки журналиста утром в московском офисе не ответили. «URA.RU» также запросило комментарий в уральском аэропорту Кольцово, ответ на него пока не поступил.

25 июля глава Ространснадзора РФ Виктор Басаргин рассказал о проходящей внеплановой проверке в авиакомпании «Россия». Как пишет «Интерфакс» она связана с вопросами по авиабезопасности.

Сергей Дианов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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