В Сысертском районе Свердловской области недалеко от поселка Щелкун 26 февраля группа браконьеров расстреляла двух лосей, при этом сезон охоты закончился еще в январе. Поймали их местные жители.
«Сезон охоты на парнокопытных был закрыт еще 15 января...Браконьеры были пойманы с поличным местными жителями, которые немедленно написали заявление в полицию», — поделился в своем telegram-канале общественник Никита Соловьев, президент Фонда «Зелёный Урал». Охотники выпустили в двух животных 17 патронов.
При этом уголовное дело еще не возбуждено, отметил он. Поэтому Соловьев обратился к Председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину и прокурору Свердловской области Борису Крылову, с просьбой начать проверку.. Видео
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