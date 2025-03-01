01 марта 2025

«Выпустили 17 патронов»: живодеры расстреляли лосей под Екатеринбургом. Видео

Браконьеры расстреляли двух лосей в Свердловской области вне сезон охоты
© Служба новостей «URA.RU»
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В двух лосей браконьеры выпустили 17 пуль
В двух лосей браконьеры выпустили 17 пуль Фото:

В Сысертском районе Свердловской области недалеко от поселка Щелкун 26 февраля группа браконьеров расстреляла двух лосей, при этом сезон охоты закончился еще в январе. Поймали их местные жители.

«Сезон охоты на парнокопытных был закрыт еще 15 января...Браконьеры были пойманы с поличным местными жителями, которые немедленно написали заявление в полицию», — поделился в своем telegram-канале общественник Никита Соловьев, президент Фонда «Зелёный Урал». Охотники выпустили в двух животных 17 патронов.

При этом уголовное дело еще не возбуждено, отметил он. Поэтому Соловьев обратился к Председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину и прокурору Свердловской области Борису Крылову, с просьбой начать проверку.. Видео

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В Сысертском районе Свердловской области недалеко от поселка Щелкун 26 февраля группа браконьеров расстреляла двух лосей, при этом сезон охоты закончился еще в январе. Поймали их местные жители. «Сезон охоты на парнокопытных был закрыт еще 15 января...Браконьеры были пойманы с поличным местными жителями, которые немедленно написали заявление в полицию», — поделился в своем telegram-канале общественник Никита Соловьев, президент Фонда «Зелёный Урал». Охотники выпустили в двух животных 17 патронов. При этом уголовное дело еще не возбуждено, отметил он. Поэтому Соловьев обратился к Председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину и прокурору Свердловской области Борису Крылову, с просьбой начать проверку.. Видео
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