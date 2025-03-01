01 марта 2025

Свердловского бойца переехал украинский БТР и раздробил голову, но парень выжил. Фото, видео

Свердловского бойца переехал украинский БТР «Буцефал» и раздробил голову
© Служба новостей «URA.RU»
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Максим получил тяжелые ранения на третий день спецоперации (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Свердловчанин Максим Торопов победил саму смерть. На третий день российской спецоперации на Украине вражеский БТР проехал по парню и раздробил ему голову. Но сослуживцам удалось вытащить его. Как Максима пытаются вернуть к нормальной жизни — в материале URA.RU.

Он родился 10 июля 1996 года в небольшом поселке Синячиха под Алапаевском. После школы Максим отслужил в армии, а затем выучился на программиста. Но служба понравилась, и вскоре парень оказался в Росгвардии и переехал в Москву. Там он встретил Ксению. Молодые люди планировали свадьбу, но началась спецоперация.

Максим был в зоне СВО с первых дней ее начала
Максим был в зоне СВО с первых дней ее начала

Подразделение Максима 24 февраля развернулось в нескольких десятках километров от Киева. 26 февраля украинская армия начала массированный обстрел российских позиций, 27-го применила дальнобойные ракеты. В результате взрыва Максим получил множественные осколочные ранения и потерял сознание из-за значительной кровопотери.

Сослуживцы бросились его спасать, но не успели: Максим оказался под колесами бронетранспортера «Буцефал». Машину уничтожили из гранатомета. Когда к Максиму подбежали, стало ясно, что вряд ли он выживет: были множественные переломы, а голова раздроблена. Но Максим дышал. «Не теряя ни секунды, ребята вызвали бригаду врачей, погрузили его в машину и сопроводили до опорного пункта. Оттуда Максима транспортировали в госпиталь в Белоруссию. Там врачи провели несколько экстренных операций, чтобы стабилизировать его состояние и дать шанс на выживание», — вспомнила мама бойца Татьяна.

В коме Максим пробыл три месяца, его переводили из одной российской клиники в другую. Очнувшись, он не реагировал на речь, к тому же потерял зрение. Врачи вынесли суровый вердикт: Максим — паллиативный пациент и вряд ли когда-либо сможет прийти в нормальное состояние.

Пациент клиники Волковой Максим Топоров. Екатеринбург
Татьяна на протяжении трех лет неустанно ухаживает за сыном
Фото:

После возвращения Максима домой его мама — медсестра с 25-летним стажем — ушла с работы, чтобы полностью посвятить себя сыну. Его регулярно навещают классная руководительница, друзья и знакомые, говорит Татьяна. Не отвернулась и Ксения, которая по возможности приезжает. «Огромную помощь оказывают и боевые товарищи. Ребята всегда находятся на связи и готовы прийти на помощь в случае необходимости», — поделилась Татьяна.

Со временем Максим начал слышать. Правда, врачи до сих не понимают, насколько процентов к нему вернулся слух.

Чтобы развивать у Максима этот и другие утраченные навыки, Татьяна обратилась в екатеринбургскую клинику «Реабилитация доктора Волковой». Стоимость полного курса реабилитации с круглосуточным пребыванием оценили в 600 тысяч рублей. Таких денег в семье Топоровых нет.

Пациент клиники Волковой Максим Топоров. Екатеринбург
К Максиму частично вернулся слух, но его тело остается в неподвижном состоянии
Фото:

«Когда мы уже совсем отчаялись, о нашей ситуации узнал ветеран спецназа „Альфа“, депутат гордумы [Екатеринбурга] Сергей Павленко. Он взял на себя все расходы и дал надежду на лучшее будущее для моего ребенка», — рассказала Татьяна.

Главный невролог медцентра Ирина Волкова в беседе с URA.RU отметила, что реабилитологи прилагают все усилия для стимуляции нейронной активности в мозге Максима и восстановления хотя бы минимальной двигательной активности. Недавно появились обнадеживающие признаки: Максим смог пошевелить рукой и немного приподнять голову.

«Мы пока не можем точно определить, был это мышечный спазм или реакция на упражнения. В любом случае наш подход заключается не только в реабилитации бойца, но и в обучении его матери правильному уходу в домашних условиях», — добавила Волкова.

Пациент клиники Волковой Максим Топоров. Екатеринбург
Реабилитологи клиники обучают Татьяну правильному уходу
Фото:

Татьяне иногда приходится выслушивать непрошеные советы от знакомых и даже незнакомых людей, ей настойчиво рекомендуют отказаться от родного сына и определить его в специализированное учреждение. «Поначалу меня ранили эти слова, но теперь я не обращаю на них внимания. Несмотря на все трудности, я счастлива, что мой сын рядом со мной, а не покоится в земле. Я буду бороться за него до последнего», — передает настрой женщина.

Кстати, Максима наградили орденом Жукова. Если вы хотите поддержать бойца и его семью, пишите на почту автору материала Dzhallatova@ura.ru.

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Свердловчанин Максим Торопов победил саму смерть. На третий день российской спецоперации на Украине вражеский БТР проехал по парню и раздробил ему голову. Но сослуживцам удалось вытащить его. Как Максима пытаются вернуть к нормальной жизни — в материале URA.RU. Он родился 10 июля 1996 года в небольшом поселке Синячиха под Алапаевском. После школы Максим отслужил в армии, а затем выучился на программиста. Но служба понравилась, и вскоре парень оказался в Росгвардии и переехал в Москву. Там он встретил Ксению. Молодые люди планировали свадьбу, но началась спецоперация. Подразделение Максима 24 февраля развернулось в нескольких десятках километров от Киева. 26 февраля украинская армия начала массированный обстрел российских позиций, 27-го применила дальнобойные ракеты. В результате взрыва Максим получил множественные осколочные ранения и потерял сознание из-за значительной кровопотери. Сослуживцы бросились его спасать, но не успели: Максим оказался под колесами бронетранспортера «Буцефал». Машину уничтожили из гранатомета. Когда к Максиму подбежали, стало ясно, что вряд ли он выживет: были множественные переломы, а голова раздроблена. Но Максим дышал. «Не теряя ни секунды, ребята вызвали бригаду врачей, погрузили его в машину и сопроводили до опорного пункта. Оттуда Максима транспортировали в госпиталь в Белоруссию. Там врачи провели несколько экстренных операций, чтобы стабилизировать его состояние и дать шанс на выживание», — вспомнила мама бойца Татьяна. В коме Максим пробыл три месяца, его переводили из одной российской клиники в другую. Очнувшись, он не реагировал на речь, к тому же потерял зрение. Врачи вынесли суровый вердикт: Максим — паллиативный пациент и вряд ли когда-либо сможет прийти в нормальное состояние. После возвращения Максима домой его мама — медсестра с 25-летним стажем — ушла с работы, чтобы полностью посвятить себя сыну. Его регулярно навещают классная руководительница, друзья и знакомые, говорит Татьяна. Не отвернулась и Ксения, которая по возможности приезжает. «Огромную помощь оказывают и боевые товарищи. Ребята всегда находятся на связи и готовы прийти на помощь в случае необходимости», — поделилась Татьяна. Со временем Максим начал слышать. Правда, врачи до сих не понимают, насколько процентов к нему вернулся слух. Чтобы развивать у Максима этот и другие утраченные навыки, Татьяна обратилась в екатеринбургскую клинику «Реабилитация доктора Волковой». Стоимость полного курса реабилитации с круглосуточным пребыванием оценили в 600 тысяч рублей. Таких денег в семье Топоровых нет. «Когда мы уже совсем отчаялись, о нашей ситуации узнал ветеран спецназа „Альфа“, депутат гордумы [Екатеринбурга] Сергей Павленко. Он взял на себя все расходы и дал надежду на лучшее будущее для моего ребенка», — рассказала Татьяна. Главный невролог медцентра Ирина Волкова в беседе с URA.RU отметила, что реабилитологи прилагают все усилия для стимуляции нейронной активности в мозге Максима и восстановления хотя бы минимальной двигательной активности. Недавно появились обнадеживающие признаки: Максим смог пошевелить рукой и немного приподнять голову. «Мы пока не можем точно определить, был это мышечный спазм или реакция на упражнения. В любом случае наш подход заключается не только в реабилитации бойца, но и в обучении его матери правильному уходу в домашних условиях», — добавила Волкова. Татьяне иногда приходится выслушивать непрошеные советы от знакомых и даже незнакомых людей, ей настойчиво рекомендуют отказаться от родного сына и определить его в специализированное учреждение. «Поначалу меня ранили эти слова, но теперь я не обращаю на них внимания. Несмотря на все трудности, я счастлива, что мой сын рядом со мной, а не покоится в земле. Я буду бороться за него до последнего», — передает настрой женщина. Кстати, Максима наградили орденом Жукова. Если вы хотите поддержать бойца и его семью, пишите на почту автору материала Dzhallatova@ura.ru.
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