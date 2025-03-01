В Нижнем Тагиле (Свердловская область) водитель черной BMW пятой серии устроил дрифт на улицах микрорайона Вагонка. Видео опасного вождения начало распространяться по соцсетям.
«Вагонка (микрорайон — прим. URA.RU), улица Зари, площадь Танкостроителей. Дорога общего пользования, а тут такое исполняет спиди-гонщик на BMW», — передает группа «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте». Дрифтера заметили вечером 1 марта. Судя по кадрам, он ездит на черной иномарке в кузове E39, который производился с 1995 по 2004 год. Лихач ехал с включенными аварийными сигналами.
Корреспондент URA.RU обратился в областную Госавтоинспекцию за комментарием. Ответ будет опубликован, как только поступит.
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