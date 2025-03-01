01 марта 2025
28 февраля 2025

В Нижнем Тагиле лихач на BMW превратил улицы в площадку для дрифта. Видео

Водитель BMW устроил дрифт на улицах Нижнего Тагила
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Водитель BMW включил аварийные сигналы
Водитель BMW включил аварийные сигналы Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) водитель черной BMW пятой серии устроил дрифт на улицах микрорайона Вагонка. Видео опасного вождения начало распространяться по соцсетям.

«Вагонка (микрорайон — прим. URA.RU), улица Зари, площадь Танкостроителей. Дорога общего пользования, а тут такое исполняет спиди-гонщик на BMW», — передает группа «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте». Дрифтера заметили вечером 1 марта. Судя по кадрам, он ездит на черной иномарке в кузове E39, который производился с 1995 по 2004 год. Лихач ехал с включенными аварийными сигналами.

Корреспондент URA.RU обратился в областную Госавтоинспекцию за комментарием. Ответ будет опубликован, как только поступит.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нижнем Тагиле (Свердловская область) водитель черной BMW пятой серии устроил дрифт на улицах микрорайона Вагонка. Видео опасного вождения начало распространяться по соцсетям. «Вагонка (микрорайон — прим. URA.RU), улица Зари, площадь Танкостроителей. Дорога общего пользования, а тут такое исполняет спиди-гонщик на BMW», — передает группа «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте». Дрифтера заметили вечером 1 марта. Судя по кадрам, он ездит на черной иномарке в кузове E39, который производился с 1995 по 2004 год. Лихач ехал с включенными аварийными сигналами. Корреспондент URA.RU обратился в областную Госавтоинспекцию за комментарием. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...